Med 52 år på tronen har dronning Margrethe mødt sin del af statsministre.

Nu løfter den nuværende, Mette Frederiksen, sløret for, hvordan det kan foregå, når man som statsminister skal ind og møde Dronningen på tomandshånd.

Det gør hun i programmet 'Dronningen og statsministrene- i al fortrolighed', der sendes på DR lørdag klokken 20.00.

DR har dog delt en lille forsmag på deres interview med Mette Frederiksen.

Her fortæller statsministeren, at hun i starten af de fortrolige møder med Dronningen havde en kamp med dronning Margrethes firbenede følgesvend.

»Der har flere gange været en kamp med en gravhund. Dronningen har jo en gravhund, som hun sætter meget højt. Og den stol, jeg normalt ville sidde i, når der gives referat, det er også den stol, gravhunden sidder i,« lyder det.

»Så der har været lidt kamp om, hvem der skulle sidde på stolen.«

Ifølge Mette Frederiksen blev kampen om stolen afgjort af dronning Margrethe.

»Da det blev afgjort til min fordel krævede det en majestætisk intervention for, at det lykkedes.«

Dronning Margrethe og Statsminister Mette Frederiksen har mødt hinanden ved flere lejligheder. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Dronning Margrethe og Statsminister Mette Frederiksen har mødt hinanden ved flere lejligheder. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

For statsministeren var de første møder forbundet med en vis nervøsitet, da hun begyndte at have møder med Dronningen.

»Det er med kæmpe ærefrygt de første gange, og der er det nok lidt stift I hvert fald fra min side. Dronningen har prøvet det mange gange. Det udvikler sig over årene, fordi der kommer en fortrolighed.«

Efter kampen med stolen så Mette Frederiksen en hel del mindre til gravhunden, når hun holdt referat med Dronningen.

Men den var dog med, da Mette Frederiksen fik overbragt den historiske besked.

»Jeg ved ikke, om det skyldes slagsmålet om stolen, at gravhunden ikke er med til alle referater Men sidst jeg var på Amalienborg hos Hendes Majestæt Dronningen og fik beskeden om, at Dronningen ville abdicere, var gravhunden med,« lyder det med et smil.

Det er 14. januar, at tronskiftet fra dronning Margrethe til kong Frederik skal foregå.

Her er det også statsministeren, der skal udråbe den nye konge.