Det var tydeligt for enhver, at både dronning Margrethe og kong Frederik var rørte, da selve abdikationen fandt sted i Statsrådet søndag eftermiddag.

Nu afslører statsminister Mette Frederiksen (S) en særlig detalje fra netop dét historiske øjeblik.

Hun sad selv med under Statsrådet, hvor dronningen officielt abdicerede, og til TV 2 fortæller hun, at hun selv blev mest rørt over det, der skete netop der.

På et videoklip – der efterfølgende blev offentliggjort – kan man se, hvordan dronning Margrethe først underskrev erklæringen om sin abdikation.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Dernæst rejste hun sig op – og det samme gjorde den nykronede kong Frederik og kronprins Christian.

Dronning Margrethe indikerede derefter, at kong Frederik kunne overtage hendes plads for enden af bordet, hvorefter kong Frederik bukkede for sin mor og satte sig på pladsen.

Ifølge Mette Frederiksen var det vigtigt for dronningen at overvære netop dét:

»Dronningen står bag stolen, og jeg ved, det har været magtpåliggende for Hendes Majestæt Dronningen at se kong Frederik 10. sidde i stolen,« fortæller Mette Frederiksen til TV 2.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Statsministeren forklarer videre, at man både kan se og høre, at dronningen var 'meget, meget rørt', da hun efterfølgende sagde ordene: 'Gud bevare Kongen', hvorefter hun vendte sig om og forlod Statsrådet.

Du kan se klippet fra det historiske øjeblik i videoafspilleren øverst i artiklen.