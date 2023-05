Meghan Markle var ikke ved prins Harrys side, da hendes svigerfar, kong Charles, i weekenden blev kronet i London.

Den 41-årige hertuginde af Sussex blev hjemme i Californien med parrets to børn og fejrede den ældste, Archies, fireårs fødselsdag.

Men mens kroningen stod på i weekenden, havde Meghan Markle også andre mere aktive planer.

Billeder af hertuginden viser, at hun var ude at vandre med vennerne Markus Anderson og Heather Dorak tæt på hjemmet i Montecito.

Meghan Markle har kendt parret i flere år og har haft Heather Dorak som sin personlige pilatestræner.

På billederne ser man en sporty Meghan Markle i bjergene få timer efter, at kong Charles blev kronet, og prins Harry skyndte sig fra London tilbage mod Californien.

Der har været meget fokus på Meghan Markle og prins Harry i weekenden, hvor hertuginden først glimrede ved sit fravær, og da det kom frem, at prins Harry var smuttet kort efter kroningen, begyndte rygterne om det anstrengte forhold i kongefamilien igen at svirre.

Angivelig skulle prins Harry have skyndt sig hjem, så han kunne nå en lille smule af sin søns fireårs fødselsdag.

Daily Mail kunne berette, at kong Charles havde givet en skål til sit barnebarn prins Archie og ønsket tillykke med fødselsdagen ved et arrangement på Buckingham Palace efter kroningen.

Ifølge mediet brugte kong Charles tid i sin skål på at nævne både de børnebørn, der ikke var der, samt dem der var til stede ved den store dag.

Angivelig havde prins Harry modtaget en invitation til frokost med resten af den royale familie, efter de sammen havde vist sig på balkonen, men den valgte han at takke nej til for i stedet at nå et fly tilbage til Californien.

Og det var da en storsmilende prins Harry, der ikke engang havde tid til at skifte fra sit gallatøj, inden han tog flyet retur til USA.

Meghan Markle har ikke givet en officiel grund til, at hun ikke deltog i kroningen, men har gennem venner udtrykt, at det ikke ville føles 'autentisk' for hende at droppe sønnens fødselsdag for den store begivenhed i London.

Stemningen mellem prins Harry og det britiske kongehus er da også kun blevet værre og værre, siden prins Harry og hertuginde Meghan Markle valgte at trække sig for tre år tilbage.

Det hele kulminerede tidligere på året, hvor prins Harry udgav sin bog 'Reserven', hvor der ikke blev lagt fingre imellem om prinsens forhold til resten af familien.

Under kroningen var prins Harry da også placeret længere nede på tredje række i Westminster Abbey med sine kusiner og prins Andrew.