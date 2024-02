Først forlød det, at kong Charles havde en forstørret prostata, og nu er han blevet diagnosticeret med kræft.

Den detaljerede beskrivelse af kongens sygdom vækker opsigt hos eksperter, der mener, at det britiske kongehus virker til være anderledes åbent end det plejer. Og det giver forventninger til fremtiden.

At få så detaljerede oplysninger om en monarks helbred er nemlig bestemt ikke kutyme i Storbritannien.

Da Kong Charles morfar, George VI, var dødeligt syg af kræft, fik befolkningen kun sparsomme oplysninger.

Det britiske monarki er under forandring, efter kong Charles indtog tronen. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

Det fortæller den britiske forfatter Hugo Vickers, der har skrevet flere bøger om de kongelige.

»Han fik sin lunge fjernet, men man gik meget, meget stille med dørene. Og især under dronningens regeringstid, blev helbredsoplysninger set som værende private,« fortæller Vickers til Sky News.

Dengang fik befolkningen blot at vide i en kort meddelelse, at kongen have strukturelle ændringer i et vitalt organ, skriver Politico.

Den britiske kongehuskommentator Richard Fitzwilliams har også bemærket den nye stil fra det britiske kongehus.

»Der er åbenlyst en ny form for åbenhed,« siger han til Independent.



Han fortæller dog, at det formentlig ikke vil blive helt nemt for kongehuset at navigere i hvilke oplysninger, der skal meldes ud, og hvilke der skal forblive private den kommende tid.

»Enhver monark har sin egen stil,« siger Fitzwilliams.

Kong Charles meddelte selv i forbindelse med sin prostatabehandling, at han ønskede åbenhed omkring forløbet for at skabe opmærksomhed om forstørret prostata.

Det var mandag aften, at Kongehuset meddelte, at kong Charles var blevet diagnosticeret med kræft. Kræften har ikke noget med den forstørrede prostata at gøre, men den blev opdaget under kongens indlæggelse.

Der var en anderledes lukkethed omkring det britiske kongehus under dronning Elizabeth. Foto: AP/Ritzau Scanpix

Kongehuset har desuden meddelt, at kongen ind til videre har aflyst sine officielle besøg og pligter for at hellige sig sin behandling.

Ifølge Sky News royale korrespondent, Rhiannon Mills, betyder det faktum, at kongen holder pause fra sine officielle optrædener ikke nødvendigvis, at man forventer, at kongen vil blive dårlig af behandlingen.

»Det er ikke nødvendigvis, fordi de tror, at han ikke vil have det godt – men det kan også være, fordi lægerne vil tage sig nogle forholdsregler om, at han ikke får andre infektioner,« udtaler hun.

Dronning Elizabeths tidligere kommunikationschef Simon Lewis har også bidt mærke i den mere åbne kommunikation om kongens sygdom.

»Jeg synes, at det faktisk har været kendetegnede for kongens første år,« siger han til BBC Radio 4 ifølge Bracknell News.

»Jeg tror, at vi for 20 år siden ville have set en meget kortfattet meddelelse, og at det var det. Og jeg tror, at de er gået så langt, som de kan, da kongen har fået en kræftdiagnose, og som mange folk ved, så er det en stor mundfuld at tænke over.«

Den britiske kræftlæge Seamus McAleer roser kongen for at være åben omkring sin sygdom.

»Forhåbentlig vil det opmuntre flere folk til at tale om deres symptomer, hvis de mistænker, at de kan kræft – og til at søge råd,« siger han ifølge BBC.

