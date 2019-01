Lige fra første gang, Meghan Markle satte stiletterne på de bonede gulve i Buckingham Palace, har hendes familie skabt problemer for hende. Nu gør de det igen.

Denne gang er det hendes halvsøster - Samantha Markle - der har afsløret, at hun har tænkt sig at udgive ikke bare én, men hele to 'afslørende' bøger om hende.

Og mere eller mindre pudsigt nok falder udgivelsesdatoerne stort set samtidig med, at Meghan selv nedkommer med sin førstfødte.

Det skriver blandt andet Cosmopolitan.

ARKIVFOTO. Foto: Simon Dawson Vis mere ARKIVFOTO. Foto: Simon Dawson

I slutningen af sidste år kom det frem, at Samantha Markle havde tænkt sig at skrive en bog om halvsøsteren, som skulle udkomme omkring april, hvor Meghan og prins Harrys første barn forventes at komme til verden.

Mandag fortalte hun dog på sin Twitterprofil, at der er tale om hele to bøger.

'Jeg kunne ikke lade være med at fortælle det. Der udkommer faktisk to bøger! 'In the Shadows of the Duchess l og ll (I hertugindens skygge 1 og 2, red.)', lød det i tweetet, som hun hashtaggede 'april' og 'juni'.

I begyndelsen forlød det, at bogens titel ville være 'The Diary of Princess Pushy's Sister' (Søsteren til Prinsesse Pågåendes (som er Samantha Markles øgenavn til Meghan, red.) Dagbog'). Det skriver Inquisitr.

Det blev dog senere ændret til 'A Tale of Two Sisters' (To Søstres Fortælling, red.), før det altså til sidst nu er 'In the Shadows of the Duchess'.

Det er almindeligt kendt, at Meghan ikke har haft kontakt til en stor del af sin familie i flere år. En af dem, hun ikke har kontakt med, er netop Samantha Markle.

Det har dog ikke forhindret hende i at udtale sig om Meghan i diverse talkshows, radiogrammer og medier - og ofte i stærkt kritiske vendinger.

På Twitter løfter hun ifølge Cosmopolitan også lidt af sløret for, hvad man kan forvente af bøgerne. Blandt andet vil man kunne se billeder af hende og Meghan sammen.

ARKIVFOTO af prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: Nigel Roddis Vis mere ARKIVFOTO af prins Harry og hertuginde Meghan. Foto: Nigel Roddis

'I vil elske nogle af billederne i min bog, også for at sætte en stopper for jeres ulækre sladder om, at vi ikke havde et liv sammen. Jeg er i høj grad din (henvendt til Meghan, red.) søster, og hvis du ikke kan lide det, så er det bare ærgerligt. Bring it on', skriver hun.

Det er ikke første gang, at hertuginde Meghans familie - særligt på faderens side (Meghans forældre er skilt, red.) - har skabt problemer for hende.

Blandt andet har hendes halvbror brokket sig højlydt over, at han ikke var inviteret med til hende og prins Harrys bryllup tilbage i maj sidste år, og han advarede samtidig prinsen mod at gifte sig med hende.

Meghans far har også været indblandet i flere skandaler. Blandt andet meldte han afbud til sin datters bryllup i sidste øjeblik - efter han nogle dage forinden var blevet taget i at have fået taget opstillede paparazzi-billeder.