Hertuginde Meghans halvsøster udgiver en bog stort set samtidig med, at hun selv nedkommer med sin førstefødte.

Meghan Markels familie har givet problemer for den nybagte hertuginde lige siden, hun første gang satte stilletterne på de bonede gulve i Buckingham Palace.

Hendes halvbror brokkede sig højlydt over ikke at være blevet inviteret til brylluppet og advarede prinsen mod at gifte sig.

Hendes far meldte afbud til brylluppet i sidste øjeblik. Og halvsøsteren Samantha Markel bliver ved med at tale ud om søsterens mindre flatterende sider til alverdens medier. Ofte med den anklage, at Meghan svigter familien og ikke mindst sin far.

Nu planlægger Samantha Markle angiveligt at spolere Meghan og Harrys babylykke, når hertuginden til foråret nedkommer med parrets første barn.

Ifølge avisen Daily Star Online barsler den 53-årige søster nemlig også. Hun udgiver nemlig bogen 'The Shadows Of The Duchess' (I hertugindens skygge, red.) i april eller maj næste år. Altså stort set samtidig med, at Meghan føder.

Søsteren siger til avisen, at hun i bogen vil afsløre alting, og at hun ikke har i sinde at holde noget tilbage.

»I 'Hertugindens skygge' vil jeg afsløre alt...verden kender ikke hele sandheden.... Jeg holder ikke noget tilbage,« lyder det ildevarslende fra Samantha Markle.

»Fra vuggesangene til løgnene....det hele er i min bog.«

Bogen vil ifølge søsteren også beskrive, hvordan hun selv er blevet udsat for en hetz på de sociale medier efter Meghans indtog i den royale familie.