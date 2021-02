Hertuginde Meghan har måttet lægge ører til meget fra sin fars side af familien, efter hun blev gift med den engelske prins Harry.

Senest har hendes 16 år ældre søster, Samantha Markle, udgivet en bog, som retter skarp kritik af hertuginden. Det skriver flere udenlandske medier herunder US Weekly.

Men bogen og de beskyldninger, der er i den, får ikke lov til at bundfælde sig som den skinbarlige sandhed om hertuginde Meghan.

Faktisk er der flere, som sætter spørgsmålstegn ved bog, faktaene i den og søsterens bevæggrunde for at skrive den.

I stedet for at vise taknemmelighed, var hun nedladende og kontrollerende

Blandt har forfatter Omid Scobie rettet kritik af Samantha Markles værk 'The Diary of Princess Pushy’s Sister Part 1'.

»Jeg finder det meget svært at tro på, at Samantha vil have noget interessant at sige om hendes forhold til Meghan, da de simpelthen ikke har et,« lyder det fra Omid Scobie. Han var selv medforfatter på 'Finding Freedom', som netop handlede om hertugen og hertuginden af Sussex.

Omid Scobies bog havde igennem en tredjepart hertuginde Meghan indover. Hertuginden ville sørge for, at detaljer om netop hendes forhold med sin far blev fremstillet rigtigt.

Men det er ikke kun Scobie, som mener, at Samantha Markle ikke har rent mel i posen. Flere folk på sociale medier finder den nye udgivelse kritisabel.

I den nye bog bliver det blandt andet påstået, at det eneste faren Thomas Markle hørte fra det royale par, efter han havde fået en blodprop, var en sms fra prins Harry. (Arkivfoto).

Herunder kan du læse kommentarer fra nogle af søsterens kritikere:

Halvsøster Samantha Markle er så jaloux på Meghan Markle, at hun slet ikke kan komme over det. Meghan går igennem endnu en graviditet, mens der bliver sagt onde ting om hende.

Jep, Samantha Markle har brugt enhver mulig snydemetode til at tjene penge udover at tage sig et reelt arbejde.

Samantha Markle kan ikke engang få løftet et enkelt øjenbryn (med bogen, red.). Hun har ingen troværdighed overhovedet.

Samantha er sådan en jaloux tæve. En undermåler, der prøver at lave penge på hendes søster.

Lige så meget, som jeg gerne vil tro på Samantha Markle, så er hun lystløgner, som mangler troværdighed.

Sådan lyder et lille udpluk, som tager hertuginden og hertugens side i sagen.

Det vides ikke, hvor meget bogen, som allerede er på gaden, vil indbringe storesøsteren, men selv lægger hun ikke skjul på, at hun er interesseret i pengene

»Det var en 'catch 22' (en situation, man ikke kan komme ud af på grund af modstridende begrænsninger, red.), da vi alle havde regninger, vi skulle betale, og jeg lever med et handicap,« lyder det fra Samantha Markle ifølge magasinet Tatler.

»Jeg besluttede, at når det var passende, og når det jeg havde at sige gjorde nytte i offentligheden, hvorfor skulle jeg så ikke blive kompenseret?'

Sådan lyder det fra den 56-årigfe forfatter, som lider af multipel sklerose.

Nogle af de anklager mod hertuginde Meghans, som Samantha Markle ytrer i sin nye bog, tæller blandt andet en stor forandring, som kom efter hertuginden mødte sin mand, manglende omsorg for faren og manipulerende adfærd.

»Han (far Thomas Markle, red.) betalte for, at Meg kunne få en god uddannelse og i stedet for at vise taknemmelighed, var hun nedladende og kontrollerende,« lyder det i den nye bog.

Den 36-årige prins Harry og 39-årige hertuginde har ikke kommenteret på beskyldningerne i bogen.

Hertuginde Meghan har ikke talt med sin søster siden 2008, ligesom at hverken Samantha eller Thomas Markle var med ved brylluppet.