Thomas Markle meldte afbud til sin datters bryllup i maj, fordi han skulle gennemgå en hjerteoperation - eller skulle han? Nu afviser kilder tæt på Meghan Markle faderens forklaring - ligesom et hospital fortæller, at han aldrig har været indlagt der.

Ifølge den anonyme kilde, som den britiske avis Daily Mail har talt med, var afbuddet pure opspind. Thomas Markle har slet ikke været syg og fandt på operationen som undskyldning for ikke at komme - og i håb om at få sympati. Og noget kunne tyde på, Meghan Markles 73-årige far er ude på særdeles tynd is.

Forleden medvirkede Thomas Markle i morgenprogrammet 'Good Morning Britain' på ITV, hvor han fortalte, at han var blevet behandlet på Sharp Chula Vista Medical Center i Tijuana, ganske kort fra grænsen til Mexico. Her skulle han have fået indopereret tre stenter i hjertet. Men da Daily Mail kontaktede klinikken for at høre om hans indlæggelse 16. maj, lød det fra klinikken, at 'ingen med det navn' har været indlagt på stedet.

Prins Harry og hertuginde Meghan under processionen efter deres bryllup 19. maj i Windsor. Foto: Chris Jackson/Reuters/Ritzau Scanpix

»Meghan er selvfølgelig rasende på ham. Hendes far missede hendes bryllup. Han gik glip af at følge op ad kirkegulvet - alene på grund af et ringe udført mediestunt,« siger kilden med reference til de billeder, som Thomas Markle fik taget af en paparazzifotograf.

På billederne så man ham forberede sig til datterens store dag. Eksperter vurderede dengang overfor Daily Mail, at fotografen kan have tjent op til 850.000 kr. for de bedste billeder - og at Thomas Markle højst sandsynligt fik en del af kagen.

»Det var så dårlig dømmekraft fra hans side. Nu har alle ondt af ham - men det skal de ikke have. Hvis han havde været syg, ville Meghan have bestræbet sig på at besøge ham. Lad være med at have ondt af ham. Hav ondt af hende,« lyder det fra den anonyme kilde.