Det britiske kongehus er et bundt løgnere, der tvang Meghan, hertuginden af Sussex, til tavshed.

Det påstår 39-årige Meghan i det længe ventede og yderst omtalte interview med Oprah Winfrey, som blev sendt i USA natten til mandag dansk tid.

»Jeg har altid sat pris på min selvstændighed,« siger hertuginden i interviewet og fortsætter:

»Jeg har altid sagt min mening – især om kvinders rettigheder, så det er faktisk en sørgelig sandhed om de seneste fire år, at jeg har været fortaler for, at kvinder bruger deres stemme.«

Prins Harry og Meghan under interviewet med Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS Vis mere Prins Harry og Meghan under interviewet med Oprah Winfrey. Foto: HARPO PRODUCTIONS

Herefter afbryder Oprah for at spørge, om det var Meghan selv, der valgte at 'tie stille', eller om det var kongehuset, der 'tvang hende til tavshed', hvortil Meghan svarer:

»Det sidste.«

Meghan fortæller videre, at hun fik 'klare instrukser', da offentligheden fik kendskab til hendes forhold med prins Harry.

Ifølge instrukserne skulle Meghan altid svare: 'Ingen kommentarer'.

Kalder kongehuset for løgnere

»Det gjaldt for mig, mine venner, min mor og min far,« fortæller hun Oprah Winfrey.

»Og vi gjorde det. Jeg gjorde alt, de bad mig om,« fortsætter hun og siger, at hun gjorde det, fordi hun troede, at hun på den måde ville føle sig beskyttet af kongehuset.

»Det var først, da vi blev gift, hvor alting blev værre, at jeg begyndte at forstå, at jeg ikke blot blev beskyttet, men at de også var villige til at lyve for at beskytte andre medlemmer af familien. Men de var ikke villige til at fortælle sandheden for at beskytte min mand og jeg.«

Da Oprah herefter spørger, hvordan dynamikken var mellem Meghan og de øvrige medlemmer af den royale familie, påpeger hertuginden, at hun aldrig har haft et problem med Dronning Elizabeth.

»Det er svært for folk at forstå, at kongehuset er delt i to. Der er familien, og så er der de folk, der styrer institutionen. Det er to separate ting, så det er vigtigt at inddele dem. Dronningen har for eksempel altid været vidunderlig mod mig.«

Oprah Winfreys interview med hertugparret får premiere i dansk tv mandag aften klokken 21.