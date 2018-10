»Graviditet er som at have jetlag.«

Sådan har den britiske hertuginde Meghan angiveligt beskrevet sin egen graviditet, mens hun sammen med sin ægtemand - prins Harry - i disse uger er på rundrejse i Australien. Det skriver Evening Standard.

Torsdag besøgte parret den verdensberømte Bondi Beach, hvor de mødtes med den lokale surfergruppe 'OneWave', der arbejder for at skabe opmærksomhed om mental sundhed og helbred.

En af kvinderne i gruppen Charlotte Connell - der selv venter et barn - fortalte efterfølgende, at hun talte med den gravide hertuginde om hendes graviditet.

Her ses det kongelige par sammen på Bondi Beach. Foto: Chris Jackson /Pool via REUTERS Vis mere Her ses det kongelige par sammen på Bondi Beach. Foto: Chris Jackson /Pool via REUTERS

»Meghan fortalte til mig, at graviditet er ligesom at have jetlag. Hun sagde, hun var stået op klokken 04:30 denne morgen og havde dyrket yoga på sit værelse, fordi hun ikke kunne sove. Det er lidt af en dobbelt omgang for hende, sagde hun, når hun både venter barn og har reelt jetlag at kæmpe med,« fortæller hun til Evening Standard.

Tidligere på ugen har hertuginden også åbnet lidt op om, hvordan det går med hendes første graviditet.

Da hun sammen med prins Harry besøgte gården Mountain View, hvor de mødtes med familien Woodley, som har haft gården i fem generationer, blev de hurtigt charmeret af familiens yngste medlem, Ruby på 13 måneder.

Til Evening Standard har Rubys mor - Emily Carroll - fortalt, at hun talte med Meghan om, hvordan hun havde det.

Harry og Meghan ses her sammen med familien Woodley onsdag. Foto: Chris Jackson/Pool via REUTERS Vis mere Harry og Meghan ses her sammen med familien Woodley onsdag. Foto: Chris Jackson/Pool via REUTERS

»Meghan fortalte, at hun har det ret godt indtil videre, hvilket er dejligt, og at hun kører på adrenalin,« fortæller hun og tilføjer:

»Hun (Meghan, red.) fortalte, at de havde 76 arrangementer på 16 dage (den tid, parret er i Australien, red.), med måske en dags pause i midten. Hun er virkelig skabt til det her kongelige job, er hun ikke?«

Derudover forklarede hun, at hertuginden på trods af sit tætpakkede program og graviditet havde bagt en banankage selv og taget den med til familien.

»Hun sagde, at når man besøger nogens hjem, så skal man altid taget noget med, så det gjorde hun,« fortæller Emily Carroll.

Forrest ses Meghans hjemmebagte banankage. Foto: Paul Edwards/Pool via REUTERS Vis mere Forrest ses Meghans hjemmebagte banankage. Foto: Paul Edwards/Pool via REUTERS

34-årige prins Harry, den yngste søn af prins Charles og lady Diana, blev i maj gift med 37-årige Meghan ved et stort bryllup på Windsor Castle.

I mandags afslørede det populære par, at de venter deres første barn.

»De kongelige højheder er meget glade for at kunne meddele, at hertuginden af Sussex venter barn i foråret 2019,« oplyste en talsmand fra kongehuset.

»Parret sætter stor pris på al den støtte, de har modtaget fra folk over hele verden siden deres bryllup i maj, og er lykkelige over at kunne dele deres glade nyhed,« lød det videre.