Lørdag blev Meghan Markle og prins Harry gift i kapellet i Windsor. I den forbindelse gav en amerikansk biskop en livlig tale, som fik folk på sociale medier til at live op.

Under den ellers forholdsvis afdæmpede britiske ceremoni skilte et indslag sig ud til Meghan Markle og prins Harrys bryllup. Det var, da den amerikanske biskop Michael Curry indtog kapellet og gav en livlig prædiken.

Den blev hurtigt opfanget på sociale medier, hvor mange var helt vilde med den stil, som biskoppen lagde for dagen.

På Twitter nærmest væltede det folk frem fra deres skjul med kommentarer til Michael Currys.

BBC Three kaldte biskoppen for dagens MVP (bedste spiller):

#RoyalWedding MVP pic.twitter.com/HLHvSXsagC — BBC Three (@bbcthree) May 19, 2018

En anden mente, at Biskop Curry bør have sit eget tv-show:

Some one give this pastor his own TV show.. songs of praise will gan off on a sunday with him. #RoyalWedding pic.twitter.com/fmcFFei3Z8 — Scotty T MBE (@ScottGShore) May 19, 2018

Mens en tredje var af den overbevisning, at biskoppen var dagens vinder.

Meet the guy who's just won the #RoyalWedding pic.twitter.com/5nSg3iy5Go — Tilly Jeanette (@tillyjeanette) May 19, 2018

Nok en twitter-bruger skrev, om biskop Curry stiller op til et eller andet valg, i så fald ville personen stemme på biskoppen.

Den store britiske avis The Independent mente direkte, at biskoppen 'stjal showet' ved brylluppet.

Bishop Michael Curry steals the show

Biskop Michael Curry er oprindeligt fra Chicago, han gik i skole i Buffalo, New York. Siden har han været præst i flere amerikanske delstater, inden han i 2000 blev biskop i North Carolina.

Prins Harry og Meghan Markle har selv bedt om at få Michael Curry til at prædike ved deres bryllup, oplyser Kensington Palace.

Selve ceremonien blev udført af Dean of Windsor David Connor, mens selve vielsen blev forestået af ærkebiskoppen af Canterbury Justin Welby.