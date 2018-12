Selv om det er deres første jul som ægtefolk og den sidste, før de bliver forældre, kommer hertugen og hertuginden af Sussex til at tilbringe noget af julen hver for sig.

Juletraditionerne i den britiske kongefamilie foreskriver nemlig, at mænd og kvinder ikke spiser morgenmad sammen 25. december, som er den dag, hvor briterne fejrer julen.

Det royale par vil tilbringe højtiden sammen med dronningen på hendes resistens Sandringham i det østengelske county Norfolk.

Det er her, der er helt særlige regler for, hvordan juledagen begynder.

Madame Tussauds voksmuseum har dette bud på, hvordan Harry og Meghan vil fejre jul. Foto: Annegret Hilse Vis mere Madame Tussauds voksmuseum har dette bud på, hvordan Harry og Meghan vil fejre jul. Foto: Annegret Hilse

Det er den tidligere kongelige chefkok Darren McGrady, der i anledning af Meghans første jul hos de kongelige sidste år skrev i avisen Mail on Sunday, at familiens kvinder normalt bliver på deres værelser julemorgen, hvor de får morgenmad på sengen.

Måltidet består som oftest af frugt i skiver, en halv grapefrugt, ristet brød og kaffe.

Dronningens bakke bliver båret ind på hendes værelse præcis klokken ni.

Harry og de øvrige mænd i den royale familie mødes derimod nedenunder klokken halv ni for at spise en mere tung morgenmad med æg, bacon, champignon, kippers og ristede bønner.

Efter morgenmaden går mændene til gudstjeneste i slottet kirke, St Mary Magdalene, mens kvinderne slapper af.

Når de kommer tilbage, nyder de en drink før frokost sammen med kvinderne.

Tidligere butler for prins Charles og Camilla afslører over for The Sun, at der gælder særlige regler for de gifte kvinder i familien.

»Årsagen til det er, at det er en gammel tradition, at når et par er gift, så kommer mændene ned til morgenmad, og kvinderne bliver ovenpå,« siger han til avisen og tilføjer:

»Alle kvinderne får morgenmad på sengen bortset fra de kvinder, der er single.«

Det fremgår ikke, hvorfor der er den forskel på mænd og kvinder, og hvorfra traditionen stammer. Sikkert er det imidlertid, at hoffet skelner mellem gifte og ugifte kvinder i familien.

»Single-kvinderne skal ned og socialisere, men det behøver de gifte kvinder ikke.«

Børnene i den kongelige familie spiser morgenmad for sig selv i et af slottets børneværelser.