Meghan Markle og prins Harry bryder en 40 år lang tradition ved ikke at vise deres baby frem offentligt. Ja, de vil end ikke oplyse om familieforøgelsen, før de har haft tid til at nyde den i privatlivets rammer.

Og det vækker ikke udelt begejstring. For at sige det mildt.

»Hvem gør sådan noget? Det er så mærkeligt at melde ud, at du ikke kommer med en udmelding,« siger journalisten og klummeskribenten Jane Moore ifølge Daily Mail.

Kommentaren kom i tv-kanalen ITV's formiddagsshow 'Loose Women', hvor Meghan Markle og prins Harrys beslutning om ikke at inddrage offentligheden i fødslen blev diskuteret torsdag.

»Jeg kan godt forstå, at hun ikke har lyst til at stille sig op på trappen med sin nyfødte baby og ønsker en hjemmefødsel, men hvis du føder hjemme, hvad forskel gør det så, om du fortæller omverdenen, at du har fået en baby?,« spurgte Jane Moore retorisk.

En af tv-showets andre deltagere mener ligefrem, at beslutningen kan give bagslag for Meghan Markle og prins Harry.

»Hvis du forsøger at undgå opmærksomhed, så tror jeg du i stedet skaber mere af den. De (Meghan Markle og prins Harry, red.) ville gerne have, at vi blev involveret i deres kærlighedshistorie, og det er vi blevet. En del af den historie er, hvornår deres baby bliver født,« sagde den britiske sanger og tv-vært Nadia Sawalha.

Vi har betalt for den historie

Det var en dugfrisk udtalelse fra det britiske kongehus, talsperson, som lå til grund for diskussionen blandt de deltagerne i 'Loose Women's panel.

Meghan Markle og prins Harry.

'Hertugen og hertuginden ser frem til at dele den spændende nyhed med alle, når de har haft muligheden for at fejre familieforøgelsen i private rammer,' lyder det blandt andet i udtalelsen.

Dermed får briterne og resten af verden ikke billeder af Meghan Markle, prins Harry og den lille nye kort efter fødslen foran privathospitalet St. Mary's i London, som det ellers har været kutyme ved royale fødsler de sidste 40 år.

Og det vækker undren blandt flere af de kendte britiske kvinder, som er med i 'Loose Women' på ITV.

»Vi har betalt for den historie,« sagde Jane Moore med en henvisning til at det britiske kongehus - præcis som det danske - finansieres via skattebilletten.

Strider imod alt, hvad kongehuset står for

Hun påpegede, at briterne elsker deres kongefamilie og derfor føler sig skubbet til side, når de ikke får lov at være en del af en glædelig begivenhed som en familieforøgelse.

En af programmets andre gæster forsvarede dog hertuginde Meghan Markle og prins Harrys beslutning.

»Jeg synes ikke, det er så bekymrende, at de beder os om lidt mere tid derhjemme. Lad dem nyde deres baby i fred. Der er så meget pres på deres skuldre,« sagde den britiske sanger Brenda Edwards.

Men det var Nadia Sawalha lodret uenig i.

Prins William og hertuginde Kate posserer foran St. Marys Hospital i London efter fødslen af prins Louis.

»Det strider imod alt, hvad kongefamilien står for,« sagde hun.

Ifølge flere britiske medier vil Meghan Markle føde hjemme i sit og prins Harrys hjem i Frogmore Cottage i Windsor - under kyndig vejledning af en jordemoder, naturligvis.

I så fald vil det populære par gå dronning Elizabeth i bedene. Den britiske dronning fødte alle sine fire børn hjemme. Enten i Buckingham Palace eller Clarence House, en kongelig residens i London, som fra 1953 til 2002 var den nu afdøde dronningemoders bolig.

Meghan Markle ventes at føde sit og prins Harrys første barn i slutningen af april eller starten af maj.