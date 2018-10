Da hertuginde Meghan giftede sig med prins Harry i maj, fik hun den officielle titel hertuginde af Sussex.

Selv om hun reelt også er prinsesse, vil hun aldrig officielt blive omtalt som sådan, hvilket ganske enkelt skyldes, at hun ikke har kongeligt blod i årene.

Mandag offentliggjorde det britiske prinsepar, at hertuginde Meghan er gravid med parrets første barn.

Den lille ny bliver nummer syv i arvefølgen til den britiske trone, men det betyder ikke, at vedkommende overdynges med titler.

Foto: Kirsty Wigglesworth/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er i sidste ende oldemor, dronning Elizabeth, der bestemmer det.

For selv om Harry er den anden søn af prins Charles, er det ikke givet, at hans børn arver prins- og prinsessetitlerne.

Kong George V begrænsede nemlig brugen af titler i 1917, hvilket gør, at prins Harrys børn i udgangspunktet er for langt nede i arverækken til at blive tituleret 'Deres Kongelige Højheder'.

Kong George V erklærede, at børnebørn af prinsen af Wales, som i dag er prins Charles, kunne få prædikatet 'Deres Kongelige Højhed' samt prinse- og prinsessetitlen.

Det er prins Harrys farmor, dronning Elizabeth, der bestemmer hvilke titler, hans børn skal have. Foto: WILL OLIVER/EPA/RITZAU SCANPIX

Det er derfor, prins Williams ældste søn, fem-årige prins George, blev udnævnt til prins, efter han blev født.

Før prins George blev født, bekendtgjorde dronning Elizabeth, at alle børn af hertugparret af Cambridge vil få passende titler.

Havde hun ikke gjort det, ville Charlotte og Louis have været Lady og Lord i stedet for prins og prinsesse.

Det er forventningen, at dronningen også vil bekendtgøre, at Harrys børn også skal have passende titler. Gør hun ikke det, må de finde sig i at blive tituleret 'Lady' eller 'Lord'.