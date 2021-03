»Det er helt udelukket, at de officielt får hjælp med deres sikkerhed nu.«

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen er ikke i tvivl. Løbet er kørt for Meghan og Harry, hvad angår hjælp fra det britiske kongehus. I hvert fald officielt.

I det meget omtalte interview med Oprah Winfrey fortæller prins Harry og hertuginde Meghan, at de har været bekymrede for deres sikkerhed, fordi det britiske kongehus har frataget dem alle former for sikkerhed, som er støttet af det britiske kongehus.

»Når man siger, at man ikke vil være en del af kongehuset længere, så er der selvfølgelig konsekvenser forbundet med det,« forklarer Lars Hovbakke Sørensen til B.T. og fortsætter:

FILE PHOTO: Britain's Meghan, the Duchess of Sussex, and Prince Harry, Duke of Sussex, attend a roundtable discussion on gender equality with The Queen's Commonwealth Trust (QCT) and One Young World at Windsor Castle, Windsor, Britain October 25, 2019. Jeremy Selwyn/Pool via REUTERS/File Photo Foto: POOL Vis mere FILE PHOTO: Britain's Meghan, the Duchess of Sussex, and Prince Harry, Duke of Sussex, attend a roundtable discussion on gender equality with The Queen's Commonwealth Trust (QCT) and One Young World at Windsor Castle, Windsor, Britain October 25, 2019. Jeremy Selwyn/Pool via REUTERS/File Photo Foto: POOL

»Så kan man altså ikke få de goder, der hører med til at være en del af kongehuset.«

I interviewet udtrykker det nu tidligere royale par, at de er utilfredse med, at de ikke forsat kan få den nødvendige sikkerhed.

Den manglende sikkerhed blev en realitet allerede dengang, de skrev kontrakt med Netflix i september 2020, hvor det derfra var forventet, at de ville lave dokumentarer, være med i film, skrive shows og lave børneprogrammer. Da de skrev under på kontrakten, blev det en realitet, at de ville miste alle deres privilegier.

»De synes, det er urimeligt, og deres holdning er nok, at den eventuelle sikkerhedsrisici, der har været, fordi de har været en del af kongehuset stadigvæk eksisterer,« lyder det fra Lars Hovbakke Sørensen.

»Når man argumenterer på den måde, så er det helt klart, fordi de føler at de har brug for sikkerhed til at kunne have en ordentlig hverdag.«

Men det er ifølge Lars Hovbakke Sørensen helt udelukket, at det kommer på tale igen i hvert fald i offentligheden.

»Det er et klart signal fra kongehuset. Hvis ikke man er en del af foretagende, så skal man ikke modtage hjælp. Det er helt udelukket.«

»Men de vil altid være interessante som personer for nogle mennesker, fordi de har været en del af den britiske kongefamilie. Derfor vil der altid være en vis risiko for, at de bliver udsat for et eller andet. Derfor er det meget naturligt, at de er bekymrede.«

BM Byline foto Lars Hovbakke Sørensen Foto: Claus Fisker Vis mere BM Byline foto Lars Hovbakke Sørensen Foto: Claus Fisker

»Hvis der er nogle i den royale familie, for eksempel prins Charles, som vælger at stå for noget af betalingen, vil det ske i et privat regi, som vi ikke hører om. Men jeg tvivler på, at det vil ske,« fortæller Lars Hovbakke Sørensen.