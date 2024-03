For nylig lancerede Meghan Markle og prins Harry en ny hjemmeside.

Men det har mødt stor kritik, at hertugparret af Sussex pludselig brugte deres royale titler og kendetegn til at føre deres private og kommercielle projekter frem i lyset på den nye side.

Men i kølvandet på kritikken, skriver The Times nu, at Meghan Markle og prins Harry ikke er stoppet der.

For angiveligt skulle hertugparret af Sussex have givet netop Sussex-delen af deres royale titel som efternavn til deres to børn efter kroningen af deres bedstefar kong Charles i maj.

»Historien bag den nye hjemmeside er meget simpel – den er et knudepunkt for det arbejde, som sussexerne udfører, og den afspejler det faktum, at familien, siden Kongens kroning, har det samme efternavn for første gang. Det er en stor sag for enhver familie. Det repræsenterer deres forening, og det er et stolt øjeblik,« siger en anonym kilde til The Times.

Dermed skulle den fireårige prins Archie og den toårige prinsesse Lilibet have gået under navnene Archie Sussex og Lilibet Sussex siden maj.

Forinden kroningen gik børnene under efternavnet Mountbatten-Windsor, ligesom der var diskussion om, hvorvidt børnene overhovedet skulle eller ville bruge deres royale titler af prins og prinsesse.

Men efter kritikken af Meghan Markle og prins Harrys kommercielle brug af deres hertugparret af Sussex-titler på deres hjemmeside, skriver The Times altså, at også parrets børn har fået Sussex-navnet.

Nu skal parret til at sælge en ny fortælling - mener Lone Theils. Foto: Abaca/Ritzau Scanpix

Kritikken af hjemmesiden har været til at føle på i de britiske medier, og herhjemme forklarede forfatter og England-korrespondent Lone Theils, at lanceringen af den nye hjemmeside i bedste fald var »ubetænksom« overfor det britiske kongehus, som prins Harry og Meghan Markle trak sig fra for fire år tilbage.

»Hvis man spørger det britiske hof, så er det underlødigt, og det er misbrug af privilegier at bruge sine titler til at sælge et produkt,« forklarede Lone Theils.

Men for nylig forsvarede Meghan Markle selv den nye hjemmeside.

Forsvaret handlede dog knap så meget om den kritiserede brug af de royale titler på hjemmesiden, som det var en opbakning til hjemmesidens design.

»Der er en grund til, jeg har arbejdet med Ryan og det talentfulde hold på Article gennem et årti: deres sans for detaljer, deres kreativitet og omsorg og deres betænksomme tilgang til design såvel som til brugeroplevelsen,« lyder det fra Meghan Markle i en udtalelse hos Article, der har stået bag hjemmesiden.

»De er ikke bare designere; de er samarbejdspartnere, der ophøjer dine ideer til visuelle identiteter. Det er en meget speciel virksomhed. Plus de er canadiere, så jeg er fan.«

Ifølge Lone Theils er timingen for den nye hjemmeside 'tarvelig', fordi kong Charles er kommet under kræftbehandling.