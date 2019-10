»Mine britiske venner advarede mig. De sagde: 'Gør det ikke – den britiske tabloidpresse vil ødelægge dit liv'.«

Sådan lød det meget ærligt fra den britiske hertuginde Meghan søndag aften i en ny dokumentar. Og det er meget overraskende, mener kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen.

Det er nemlig ikke hver dag, at man hører de kongelige fortælle om deres inderste følelser, og hvordan de håndterer det daglige pres.

»Det er lidt usædvanligt, at de kongelige siger noget om, hvordan de har det på det følelsesmæssige plan i forhold til pressen, og om den interesse, der er omkring deres person,« siger han.

Jeg troede, jeg havde fået bearbejdet det, men pludselig kom det hele tilbage Prins Harry i ny dokumentar

Dokumentaren 'Harry & Meghan: En afrikansk rejse', hvor man følger prins Harry og hans kone, hertuginde Meghan, samt parrets fem måneder gamle søn, Archie, under deres nylige besøg rundt i Sydafrika, har vakt stor opsigt.

Parret har det seneste år været udsat for massiv pressedækning og massiv kritik.

I dokumentaren blotter de deres inderste følelser og fortæller, hvordan det har været at håndtere kritikken.

Under Meghans graviditet blev der i flere medier blandt andet spekuleret i, om hun forfalskede sin graviditet og brugte en rugemor, da man mente, at hendes mave så mærkelig ud på billeder.

Afrika havde en stor plads i prinsesse Dianas hjerte. Hun blev verdenskendt for sin kamp mod miner. Prins Harry er trådt i hendes fodspor, og det var hårdt, fortæller han i en ny dokumentar. Foto: Scanpix Vis mere Afrika havde en stor plads i prinsesse Dianas hjerte. Hun blev verdenskendt for sin kamp mod miner. Prins Harry er trådt i hendes fodspor, og det var hårdt, fortæller han i en ny dokumentar. Foto: Scanpix

Parret har også fået kritik for at flyve for meget og tænke for lidt på klimaet.

Desuden fik de kritik for ikke at stille op til fotografering med deres nyfødte søn uden for hospitalet lige efter fødslen.

I dokumentaren fortæller hertuginden, at kritikken har været hård at tackle – også selv om hun har prøvet at opføre sig på den 'stive' britiske måde og lade det prelle af på sig.

Hun fortæller også, at vennerne havde advaret hende om, at den britiske presse ville være hård, og at de frarådede hende at gifte sig med prins Harry.

Selv om de var pressede, så var der alligevel tid til store smil for den royale familie på turen til Afrika. Foto: TOBY MELVILLE / POOL Vis mere Selv om de var pressede, så var der alligevel tid til store smil for den royale familie på turen til Afrika. Foto: TOBY MELVILLE / POOL

»Man plejer ikke at dele ud af sine private tanker, og hvad man diskuterer med sine venner og veninder som kongelig, så de er et helt specielt par. Det er helt specielt,« siger Lars Hovbakke Sørensen.

Prins Harry har længe været kendt for, at han gør tingene på sin egen måde i det britiske kongehus.

Han har aldrig lagt skjul på, at prinsesse Dianas død har præget ham meget, og han er kendt for at vise en mere personlig side af sig i interviews end mange andre royale.

Og det gør han også i dokumentaren, hvor han også kommer ind på, at forholdet til storebror prins William ikke længere er så tæt, som det har været .

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



Under besøget gik han i sin mors fodspor. Prinsesse Diana var nemlig kendt for sin kærlighed til Sydafrika, hvor hun satte stor fokus på at få ryddet miner.

Det fik nogle gamle følelser frem i prins Harry.

Han fik trang til at beskytte sin kone og sit barn mod den presse, som han fortsat mener er skyld i hans mors død.

»Jeg troede, jeg havde fået bearbejdet det, men pludselig kom det hele tilbage,« siger han i et tårevædet interview i dokumentaren.

Meghan og Harry blev gift på slottet i Windsor i maj 2018. Foto: Damir Sagolj Vis mere Meghan og Harry blev gift på slottet i Windsor i maj 2018. Foto: Damir Sagolj

Lars Hovbakke Sørensen kalder prins Harry og hertuginde Meghans optræden for opsigtsvækkende:

»Det gør man normalt ikke som kongelig. Man kan godt vise følelser i nogle situationer, men det der med, at de fortæller, at de føler sig presset, det er ikke normalt,« siger han.

En af de sidste dage under besøget i Sydafrika chokerede prins Harry pressen med at meddele, at parret havde valgt at lægge sag an mod flere medier for usande påstande og for blandt andet at trykke et privat brev, som hans kone havde sendt til sin far.

Ifølge Lars Hovbakke Sørensen er det også yderst usædvanligt, at de kongelige sagsøger medier.

Der var ingen tvivl i hertuginde Meghans sind. Lille Archie skulle selvfølgelig møde en af Sydafrikas kendteste menneskerettighedsaktivister, ærkebiskop Desmond Tutu. Foto: Toby Melville Vis mere Der var ingen tvivl i hertuginde Meghans sind. Lille Archie skulle selvfølgelig møde en af Sydafrikas kendteste menneskerettighedsaktivister, ærkebiskop Desmond Tutu. Foto: Toby Melville

»Det er jo et markant nybrud. Der kan både være fordele og ulemper ved at gøre det. Det kan være en streg i sandet, hvor de siger: 'Hertil og ikke længere', men det kan også give bagsalg, for så kan de blive nødt til at anlægge retssager hele tiden fremover,« siger han.

Han vurderer, at prins Harry og hertuginde Meghan nok vil fortsætte med at falde i unåde hos nogle efter dokumentaren

»De er jo klart et udtryk for en modernisering af kongehuset – at man viser mennesket bag facaden. Men de går et skridt videre, end de fleste andre gør, og derfor vil de også dele vandene. Der er nogen, der vældig godt kan lide dem, og nogen, der synes, de er for specielle,« siger han.