Det gik ikke stille for sig, da hertugen og hertuginden af Sussex deltog i Mountbatten Festival of Music i London lørdag aften.

Arrangementet, der hvert år afholdes i Royal Albert Hall, markerede nemlig en af parrets sidste officielle pligter som medlemmer af det britiske kongehus.

Derfor blev Meghan og Harry mødt med stående ovationer fra de tusindvis af tilstedeværende publikummer og musikere i den ikoniske koncertsal.

Ovationer, som varede ved, indtil orkesteret slog første tone an til den britiske nationalsang, 'God Save the Queen', som parret naturligvis sang med på, inden de indtog deres pladser.

Hertugen og hertuginden af Sussex sang med på den britiske nationalsang, inden de gik ind til deres pladser.

På Mountbatten Festival of Music optræder nogle af Storbritanniens bedste musikere og komponister samt dirigenter for det kongelige marinekorps' orkester.

Meghan og Harry, som var æresgæster ved festivalen på baggrund af Harrys rolle som kaptajn for korpset, var klædt matchende i rødt. Harry i en messejakke, som traditionelt bæres af kaptajnen for det kongelige marinekorps, og Meghan i en gulvlang rød designerkjole.

I pausen havde parret mulighed for at møde flere af musikerne backstage – et møde, som bød på grin og jokes.

Seniorsergent for det kongelige marinekorps Reg Sheen fortæller den britiske avis The Guardian, at det var fantastisk at se hertugen og hertuginden af Sussex ved arrangementet.

Det var med store smil, Meghan og Harry mødte nogle af de optrædende i pausen.

»Reaktionen, de modtog fra publikum, da de ankom, var meget følelsesladet for marinekorpset,« siger han.

Meghan og Harry træder officielt tilbage fra deres royale pligter 31. marts.

Deres sidste officielle arrangement bliver højst sandsynligt fejringen af Commonwealth-dagen, som afholdes i Westminster Abbey 9. marts.

Det royale par har tidligere udtalt, at de i fremtiden vil forsøge at opholde sig lige meget i Storbritannien og Nordamerika, og at de vil arbejde på at blive 'økonomisk uafhængige'.