Presset har været voldsomt på hertuginde Meghan Markle og prins Harry, siden de blev gift og blev forældre.

Derfor har parret nu taget en drastisk beslutning.

I flere britiske medier kan man i weekenden læse, at det verdenskendte par har besluttet sig for at holde seks uger fri fra de royale tjanser.

Det skal være for at få noget tid sammen som familie.

Eller som en kilde ved det britiske hof siger til The Sunday Times:

»Hertugen og hertuginden har en fuld kalender indtil midten af november. Efter det vil de tage sig noget meget tiltrængt familietid.«

Udmeldingen kommer i forbindelse med et stort tv-interview med parret, som de seneste dage har fået stor opmærksomhed på grund af en interviewbid med Meghan Markle, der taler ud om en svær tid som nygift og nyslået mor, samtidig med at de britiske medier har skrevet den ene kritiske artikel efter den anden om dem.

Manden, der har udført det omtalte interview, hedder Tom Bradby. Han er ifølge Daily Mail en nær ven af prins Harry.

"Not many people have asked if I’m ok ... it’s a very real thing to be going through behind the scenes."



Meghan reveals to ITV's @tombradby the intense media spotlight has left her struggling to cope while becoming a mum #HarryAndMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/kZqhZV66OL — ITV News (@itvnews) October 18, 2019

Og han fortæller i forbindelse med udgivelsen af interviewet, at han mener, parret i øjeblikket er 'sårbare og forslåede' efter adskillige ture i den britiske presses vridemaskine.

Blandt andet var der i forbindelse med parrets bryllup mange skriverier om Meghan Markles dårlige familieforhold.

Og så har der i forbindelse med hertugindens graviditet været skrevet en del om, hvor vidt hun rent faktisk bar på det barn, Archie, parret fik tilbage i maj måned.

Senest har parret besluttet at sagsøge en britisk avis.

Meghan Markle og prins Harry under et nyligt besøg i Afrika. Foto: MICHELE SPATARI Vis mere Meghan Markle og prins Harry under et nyligt besøg i Afrika. Foto: MICHELE SPATARI

Og så har det angiveligt også fået parret til at overveje deres fremtid i England, skriver Daily Mail.

I ITV-programmet, hvor Meghan Markle lufter sine frustrationer, der bliver sendt søndag aften, skal prins Harry lufte tanker om at bosætte sig i Sydafrika.

Han erkender dog samtidig, forlyder det, at det ikke er en reel mulighed, skriver Mirror.

Et klip af det rørende øjeblik, hvor Meghan Markle taler ud om den hårde tid, kan ses her i artiklen.