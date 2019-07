Nøgleordet for dåben af hertuginde Meghan og prins Harrys søn må være ‘lukkethed’.

Når den lille royale purk lørdag officielt bliver tildelt navnet Archie Harrison Mountbatten-Windsor, foregår det nemlig helt privat.

Den kirkelige handling vil ganske utraditionelt foregå bag aldeles lukkede døre i kirken på Windsor-slottet, oplyser Buckingham Palace i en pressemeddelelse.

Det vil end ikke blive oplyst, hvem der er inviteret med som gæster, eller hvem der skal være gudforældre til det royale pars lille søn.

Hvad angår sidstnævnte, går hertuginde Meghan og prins Harry også imod kongehusets sædvanlige måde at gøre tingene på.

Hidtil har kongehuset nemlig været åben omkring, hvem der har haft rollen til de forskellige børn.

Eksempelvis har prins Harry selv fire navngivne gudforældre - og er selv gudfar til flere - mens også alle gudforældre til hertuginde Kate og prins Williams børn er offentligt kendte.

‘Gudforældrene vil - i henhold til deres eget ønske - forblive ukendte,’ lyder det om hertuginde Meghan og prins Harrys beslutning i pressemeddelelsen.

Heri bliver det også oplyst, at kongehuset efterfølgende vil udsende billeder taget af en fotograf særligt udvalgt til begivenheden, hvor den præcis to måneder gamle dreng får sit navn.

Dermed holder det royale par atter en gang deres søn ude af offentlighedens og mediernes søgelys. Det samme gjorde sig gældende, da han kom til verden 6. maj i år på Portland Hospital i London.

Her besluttede hertuginde Meghan og hendes prins ikke at vise sønnen frem til pressen, som det ellers er kutyme i det britiske kongehus.

Royale fans måtte derfor vente et par dage, før de første gang fik et smugkig af den royale baby. Også dette skete med udvalgte billeder taget af en særlig fotograf.

Det er heller ikke, fordi parret siden har været glade for at dele billeder af deres søn.

Kun to gange har de lagt billeder af Archie på deres Instagram-profil, og fælles for billederne er, at der stort set ikke viser den lille drengs ansigt.

Men selvom det måske kan virke sympatisk at skærme den lille dreng mod pressens blitz, kan det ende med at give bagslag, mener redaktør Majesty Magazine, Ingrid Seward, der i Daily Express advarer Harry og Meghan mod deres strategi.

»Hvorfor vil de ikke have, at verden skal se deres baby? Jeg tror ikke, det er, fordi de er ligeglade,« siger hun og tilføjer, at parret risikerer, at deres mange fans vender sig mod dem.

På trods af hemmelighedskræmmeriet er der alligevel sluppet nogle få detaljer ud.

Når Archie denne lørdag skal døbes, vil han være iført en dåbskjole fra 1841, og døbefonten vil desuden være fyldt med vand fra River Jordan.

Stedet, hvor dåben finder sted, St. George's Chapel, dannede også rammen, da parret i maj sidste år blev gift.

Desuden er den i dag 34-årige prins Harry selv blevet døbt i kirken.