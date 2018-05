Prins Harry og hans udkårne Meghan Markle har - lige siden deres forhold blev kendt i 2016 - brudt den royale etikette adskillige gange. Men hverken den britiske dronning eller andre royale har tilsyneladende tænkt sig at gøre synderligt meget ved det.

Og det er der flere grunde til, påpeger flere eksperter.

Når hoffet tilsyneladende vender det blinde øje til den unge prins’ lidt alternative royale opførsel, der blandt andet indebærer, at prins Harry og Meghan siden deres forlovelse har udsendt nogle ret intime billeder og holdt i hånd og rørt ved hinanden ved officielle arrangementer, hvilket ellers er brud på royal etiketter og noget, som f.eks. prins William og hertuginde stort set aldrig gør, så hænger det meget sammen med de specielle følelser, der er omkring Prins Harry og hans udkårne samt det faktum, at han skal ikke skal være en konge en dag.

Det fortæller Michael Bregnsbo, der er historiker ved Syddansk Universitet og som har speciale i kongefamilier.

»William og Kate skal engang være konge og dronning. Det skal Meghan og Harry ikke. Så for dem er der en lidt mere afslappet holdning. Der er forskellige forventninger for dem. Den ene skal blive konge, og den anden er medlem af kongefamilien, men skal ikke arve tronen,« siger han og tilføjer, at prins Harry ikke er den eneste, der bryder med traditioner.

Dette billede af Meghan Markle med hulllede bukser blev taget, da hun sad sammen med prins Harry Invictus Games i Toronto i Canada et par måneder før, at parret annoncerede deres folovelse. Hendes påklædning er af flere royalister blevet kaldt upassende. Dronningens Elizabethstidligere pressetalsmand, Dickie Arbiter, har dog i bogen 'Harry - samtaler med en prins' udtalt, at han ikke så det som et problem. »Jeg er sikker på, hun ikke ville komme i forrevne jeans til et garden party eller sådan noget. Alle går uformelt klædt. Harry selv var i golfskjorte og jeans«, udtaler han. Foto: MARK BLINCH Dette billede af Meghan Markle med hulllede bukser blev taget, da hun sad sammen med prins Harry Invictus Games i Toronto i Canada et par måneder før, at parret annoncerede deres folovelse. Hendes påklædning er af flere royalister blevet kaldt upassende. Dronningens Elizabethstidligere pressetalsmand, Dickie Arbiter, har dog i bogen 'Harry - samtaler med en prins' udtalt, at han ikke så det som et problem. »Jeg er sikker på, hun ikke ville komme i forrevne jeans til et garden party eller sådan noget. Alle går uformelt klædt. Harry selv var i golfskjorte og jeans«, udtaler han. Foto: MARK BLINCH

»Det er sådan en tendens, vi ser i de fleste europæiske monarkier. Tidligere skulle de kongelige altid giftes med en anden kongelig, og senere blev det med en anden adelig, men det er alt sammen frafaldet nu. Tidligere var det også helt uacceptabelt for de kongelige at gifte sig med en fraskilt, men også det princip er faldet nu. Det gælder i både Danmark, Storbritannien og Holland og Norge. Det ser vi overalt,« siger han med henvisning til, at Meghan Markle er almindelig borgerlig samt fraskilt.

Den britiske historiker Dr. David Starkey fortæller i bogen ’Harry – Samtaler med en prins’, at accepten af prins Harry og Meghan Markles opførsel er tegn på nye tider i det britiske kongehus:

»Hun (Meghan Markle) er det nye i den kongelige have. Hun vil gøre tingene på sin egen facon, og jeg tror ikke rigtig, nogen vil prøve at standse hende. Jeg tror, at Buckingham Palace mister indflydelse. William og Harry er nu voksne og styrer selv deres liv, og de færreste mennesker underkaster sig deres bedsteforældre,« udtaler han.

Efter deres folovelse udsendte prins Harry og Meghan Markle blandt andet dette billede, som er noget atypisk for de kongelige. Billedet er meget mere intimt, end man normalt ville forvente, og det overraskede mange. Foto: POOL Efter deres folovelse udsendte prins Harry og Meghan Markle blandt andet dette billede, som er noget atypisk for de kongelige. Billedet er meget mere intimt, end man normalt ville forvente, og det overraskede mange. Foto: POOL

Ud over deres til tider lidt nære berøringer, har også Meghans Markles påklædning samt hendes families opførsel vakt opsigt.

Hun er forud for forlovelsen blandt andet dukket op med hullede bukser til en sportskamp med prins Harry, ligesom hendes familie i den grad har sørget for postyr i medierne ved gentagne gange at komme med personlige angreb mod den kommende brud. Men heller ikke de ting virker til at have haft konsekvenser for det kommende ægtepar.

Historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen mener også, at accepten af Harry og Meghans opførsel hænger sammen med, at briterne generelt ser med mildere øjne på prins Harrys opførsel grundet det store tab, han led, da han mistede sin mor som kun 12-årig og de efterfølgende psykiske problemer, som tabet siden har skabt for ham, hvilket han selv fortalt om.

Meghan og Harry holder ofte i hånd. Foto: OWEN HUMPHREYS Meghan og Harry holder ofte i hånd. Foto: OWEN HUMPHREYS

»Det kan bedre accepteres, at Harry bliver gift med en amerikansk skuespiller med en kontroversiel baggrund, da han ikke står til at skulle blive konge. Det ville ikke være gået i samme grad, hvis det havde været prins William. Men i forvejen har Harry jo ry for at være utraditionel selv og bryde med alle regler, så det passer jo meget godt til det image Harry har i forvejen«, siger Lars Hovbakke Sørensen og tilføjer, at det dog ikke er alle, der er lige begejstrede for den rødhårede prins:

»Han deler også vandene. Nogle synes, at han gør det godt, mens andre synes, han er alt for vild og kontroversiel,« siger han.