I videoen herover kan du høre briternes reaktion på, at brudens far ikke kommer til hendes bryllup?

Meghan Markles statement om sin fars afbud er 'mærkeligt', mener folkedybet på de sociale medier. Den amerikanske skuespiller lyder allerede som en britisk kongelig, lyder kritikken.

Efter flere dages kaos om Meghan Markels fars deltagelse i det royale bryllup, kom bruden torsdag endelig med den længe ventede udtalelse om sagen.

Her beklagede hun, at hendes far desværre ikke kan deltage i brylluppet, men hendes ordvalg har vakt opsigt på Twitter.

'Desværre deltager min far ikke i vores bryllup. Jeg har altid holdt af min far og håber, han får den tid, han behøver, til at fokusere på sit helbred. Jeg vil gerne takke alle, som har sendt gavmilde beskeder med støtte. I skal bare vide, at Harry og jeg glæder os til at dele vores særlige dag med jer på lørdag.'

A statement from Ms. Meghan Markle: pic.twitter.com/TjBNarmuBU — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 17, 2018

Den tilsyneladende fine og banale udtalelse rejste straks en storm på Twitter, hvor flere undrede sig over, at den kommende hertuginde brugte ordene 'cared for' og ikke 'loved.'

En bruger hæftede sig ved, at hun allerede lød som en britisk kongelig:

Meghan Markle issues statement that she’s “always cared for” her father. Not even married yet and this chick is already suppressing emotions like a proper British Royal. — Jaline Quinto (@nativevoter) May 17, 2018

Andre mente, at ordvalget afslørede, hvilket forhold far og datter i virkeligheden har til hinanden.

Interesting choice of words from Meghan. Notice how she uses the words 'cared for' rather than 'love' about her feelings towards her father. That speaks volumes to me about the importance of this man in her life. #MeghanMarkle #RoyalWedding2018 #PrinceHarry — David (@David_HMFC) May 17, 2018

Andre mente, at Meghan Markle burde have haft nogen til at læse korrektur på opslaget. Andre, at det ikke var hende selv, der havde skrevet det. Endelig var der dem, der fandt udtalelsen sørgelig.

Interesting choice of words in this statement. “I have always cared for my father” -came across very aloof. This statement from Kensington Palace made me realize all Meghan Markle is giving up to be a royal. https://t.co/zwJziSX9OP — Dawn Hay (@dawnandeva) May 17, 2018

Fredag afslørede Kensington Palace endelig, hvem der kommer til at følge bruden til alteret lørdag. Det bliver hendes kommende svigerfar, prins Charles, der får det ærefulde hverv.

Meghan Markle og prins Harry bliver gik på Winsor Castle lørdag klokken 13 dansk tid.