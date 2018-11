Hertuginden af Sussex, Meghan Markle, er trods sin ærkeengelske titel fortsat amerikansk statsborger, og med det følger et væld af bekymringer for det britiske kongehus.

I næste uge er det et år siden, at kongehuset kunne bekendtgøre, at Prins Harry, 35, og Meghan Markle, 37, var blevet forlovet.

Og selvom parret siden er blevet gift, er den smukke, tidligere skuespiller kendt fra serien ‘Suits’ ikke blevet britisk statsborger.

Det giver hovedbrud for den royale familie, der ifølge The Mirror vil ansætte en række amerikanske skatteeksperter for at få styr på den uønskværdige skattesituation, som Meghan Markle uforvarende har bragt kongehuset i.

Prins Harry og hans hustru Meghan Markle ses her i Auckland under et besøg i New Zealand i oktober. Foto: DEAN PURCELL

Ifølge avisen betyder amerikanske skatteregler nemlig, at landets statsborgere skal beskattes af indkomst, der er tilgængelig for den enkelte. Det er uanset, om det ikke er personens egen, direkte indtægt.

Altså risikerer Prins Harrys økonomi at indgå i Meghan Markles skattegrundlag. Og den britiske prins har naturligvis en vældig pengetank tilgængelig.

Eksempelvis har prinsen arvet en fond af Dronning Elisabeth og sin mor, prinsesse Diana. Den skulle være på hele 20 millioner pund, altså omkring 170 millioner kroner.

Prins Harry aflønnes for sit arbejde med fonden med et beløb svarende til omkring 2,5 millioner kroner, og disse penge risikerer altså at blive genstand for de amerikanske skattemyndigheder, selvom Prins Harry allerede har betalt skat i Storbritannien.

Meghan Markle er fortsat amerikansk statsborger. Arkivfoto Foto: POOL

»Vi ser et niveau af økonomisk eksponering, som den royale familie ikke har været ude for før,« lyder det fra en anonym kilde ansat i kongehuset ifølge The Mirror.

Avisen Washington Post har tidligere skrevet, at det er en regel fra 1862, der er skyld i, at Meghan Markle nu udsætter den britiske, royale økonomi for indblanding fra USA.

Reglen opstod som følge af den amerikanske borgerkrig, der rasede på det tidspunkt. Den blev skabt som en måde at straffe de mænd, der flygtede fra deres hjemland under krigen.

På den måde kunne staten stadig få skattepenge ind i landet fra de personer, der ikke længere boede der.