Det royale personale på Kensington Palace er ved at blive en smule bekymrede for Meghan Markle og råder hende til at sætte farten lidt ned.

»Nogle stykker af personalet ansporer hende til at slappe lidt af, da hun måske påtager sig for meget«.

Sådan lyder det fra Russell Myers, som er The Mirrors royale korrespondent, der tilføjer, at Meghan Markle er lidt af en arbejdsnarkoman.

Personalet er bekymret fordi, hertuginden ikke viser tegn på, at hun vil sætte farten ned i takt med, at hun kommer tættere på sin termin.

Meghan påtog sig sit første soloprojekt tidligere på året i forbindelse med Grenfell Tower tragedien, hvor et boligkompleks brændte ned og svindlere efterfølgende udnyttede de mange dødsfald.

Meghans projekt var en velgørenheds kogebog, og det blev en stor succes.

Det er forventet, at hun vil offentliggøre sine royale opgaver i det nye år, når hun har haft en uddybende samtale med dronningen. De mødtes tidligere denne måned på Buckingham Palace for at snakke om Markles potentielle roller i det kommende år.

Dog er det er meget sandsynligt, at hendes projekter for 2019 vil være i tråd med hendes interesser, som er uddannelse, kunst og feminisme.