Meghan Markles halvsøster, Samantha Markle, har ikke været bleg for at dele ud af detaljer og fotos til internationale medier, siden det kom frem, at hendes halvsøster skulle giftes med britiske prins Harry. Men da hun mandag deltog i sit første interview siden det royal bryllup, var Samantha Markle ikke meget for at svare på, hvorfor hun ønsker at tjene penge på sin egen halvsøster.

»Det er ikke at tjene penge på det, når jeg deler dejlige følelser og minder,« forklarede Samatha Markle i programmet 2DayFM på den australske radiostation Radio Today, før hun dog blev afbrudt af en af værterne, der nægtede at lade halvsøsteren slippe.

»Men det er det da, når du accepterer penge for de minder og fotos - du tjener lige præcis penge på det,« lød det fra værten.

Hertil svarede Samatha Markle, at det er fundamentalt forkert, at journalister og aviser tjener så mange penge på hendes halvsøster, mens familien og vennerne ikke har mange penge.

»Jeg tjener ikke penge på hende, det er på mine personlige fotos, som jeg er med på, så hvis det er mine minder, mine oplevelser, mine fotos, så har jeg mere ret til at tjene penge på dem end nogen jounrlaister eller fotografer,« tilføjer Meghan Markles halvsøster.

Hun fortæller desuden, at hun eksempelvis kunne få 1500 australske dollars (ca. 7.000 danske kroner) for at medvirke i et interview.

Prins Harry, Hertug af Sussex og hans kone Meghan, Hertuginde af Sussex. Foto: BEN STANSALL Prins Harry, Hertug af Sussex og hans kone Meghan, Hertuginde af Sussex. Foto: BEN STANSALL

Samantha Markle, som først for nylig har skiftet efternavn fra Grant til Markle, har trukket overskrifter verden over ved både at lange hårdt ud efter sin halvsøster Meghan Markle og det britiske kongehus gentagende gange.

Blot få dage før det royale bryllup gik Samantha Markle endnu engang til medierne, for denne gang at fortælle hvor fraværende både Meghan Markle og det britiske kongehus havde været i forbindelse med faderen, Thomas Markles, operation og hjerteanfald.

»Der har ikke været egentlig kontakt fra Meghan, og hun har ikke talt med min far siden hjerteanfaldet. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg bebrejder hende ikke,« fortalte Samantha Markle blandt andet til The Sun.

Kensington Palace har dog tidligere udtalt, at man gjorde, hvad man kunne, for at hjælpe faderen. Men den påstand var Samantha Markle uenig i.

Prince Harry and Meghan Markle kysser på trapperne foran St George's Chapel efter deres bryllup. Foto: Ben Birchall Prince Harry and Meghan Markle kysser på trapperne foran St George's Chapel efter deres bryllup. Foto: Ben Birchall

Halvsøsteren har tidligere indrømmet, at det var hendes idé at få faderen Thomas Markle til at fabrikere papparazzifotografier af ham selv. I 2DayFM forsvarer hun dog den beslutning og forklarer, at de eneste billeder, der blev lavet af faderen, var nogle der viste ham i normale situationer, fordi faderen ifølge Samantha Markle ellers kun var blevet portrætteret dårligt.

Samantha Markle var ikke inviteret til det royale bryllup i Windsor lørdag, men fulgte med fra sit hjem i Florida. I radioprogrammet tilføjer Samantha Markle, at hun synes, brylluppet var utrolig smukt, og hun håber, at hende og Meghan Markle kan få et tættere forhold på sigt.