Det virker til, at balladen i den britiske hertuginde Meghans familie ingen ende vil tage.

Knapt er hertuginden blevet stillet et sagsanlæg fra sin halvstoresøster i sigte, før hendes far også har meldt sig på banen.

Den 77-årige Thomas Markle, der flere gange før har stillet den britiske hertuginde i en pinagtig situation – blandt andet op til hendes bryllup med prins Harry, hvor det først i 11-time blev klart, at han ikke ville føre hende ned ad kirkegulvet – vækker endnu engang opsigt med en udmelding.

Thomas Markle har nemlig meddelt, at han er villig til at stille op ved en retssag – til fordel for sin 57-årige datter Samantha Markle, der altså har sagsøgt hertuginde Meghan.

Det fortalte Thomas Markle ifølge The Mirror, mens han gav en forsmag på sin nye YouTube-kanal, hvor han på ugentlig basis vil gennemgå forskellige aktuelle sager – herunder, hvad hans datter og svigersøn, hertuginden og prins Harry, laver.

Kanalen, der går i luften søndag, er blevet til i samarbejde mellem Thomas Markle og hans gode ven Karl Larsen.

I det første afsnit gennemgår han, ifølge The Mirror, den bizarre retssag mellem de to søstre, hvor Samantha sagsøger sin halvlillesøster Meghan for 75.000 dollar svarende til lidt over en halv million kroner.

Samantha påstår, at Meghan har løjet om hende til forfatterne af bogen 'Finding Freedom' samt i det opsigtsvækkende interview med tv-stjernen Oprah Winfrey i marts 2021.

Meghan Markle har ikke de tætteste bånd til sin far og storesøster. Foto: zz/HQB/STAR MAX/IPx

Og her skal Meghan, der har været på kant med sin far i flere år, efter at han blandt andet solgte falske paparazzi billeder til pressen af sig selv, ikke forvente den store hjælp af farmand.

»Jeg forsvarer min ældste datter, Samantha. I dette tilfælde burde hun vinde, da Meghans bog var fuld af løgne om hende,« siger Thomas Markle.

Det er blandt andet Meghan Markles fortælling om, at hun voksede op som enebarn, og at hun ikke havde meget tilfælles med sin 17 år ældre søster, der har gjort Samantha Markle rasende.

Så rasende, at hun vil have sin berømte lillesøster dømt for bagvaskelse og løgn.

Desuden anfægter Samantha Markle hertugindens påstand om, at hun først begyndte at bruge efternavnet Markle, da Meghan begyndte at date prins Harry.

Desuden mener hun også, at det er løgn, når Meghan Markle fortæller, at hun er vokset op i fattigdom, da hun mener, at deres far, Thomas Markle, har betalt for dyre privatskoler og dansetimer for Meghan.

Meghan Markles advokat, Michael Klump, har tidligere fortalt, at han ikke meget tilovers for søgsmålet.

»Det her er et grundløst og absurd søgsmål, som blot er en fortsættelse af et mønster med forstyrret opførsel. Vi vil give det så lidt opmærksomhed, som vi kan slippe afsted med, og som det fortjener.«