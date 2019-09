Kritikken er de seneste måneder væltet ned over prins Harry og Meghan Markle. Nu er der atter engang problemer.

Denne gang fra Meghan Markles familie.

Ifølge Meghan Markles far, Thomas Markle, er prins Harry og hertuginde Meghan fortst så sure over, at han kort inden deres bryllup i maj 2018 skabte lidt af en skandale, da han fik lavet en række falske paparazzi billeder, at de ikke vil lade ham se sit nyeste barnebarn.

Og det er han meget ærgerlig og vred over, fortæller han for første gang i et interview med Daily Mail.

Her ses Meghan og Harry til premiere på filmen 'Løvernes Konge' i London. Foto: VICKIE FLORES Vis mere Her ses Meghan og Harry til premiere på filmen 'Løvernes Konge' i London. Foto: VICKIE FLORES

»Jeg har ikke sagt noget, mens Meghan var gravid med Archie, men nu taler jeg ud, fordi de og deres PR-folk fortsat forsøger at holde mig ude af hendes liv«, lyder det fra Thomas Markle.

Han fortæller, at han indtil for nylig havde et problemfrit forhold til sin datter.

»Selvfølgelig er jeg skuffet over ikke at kunne se Archie. Jeg havde håbet, at det at blive mor ville formilde Meghan, så hun ville række ud (efter mig, red.),« siger han.

Problemerne med Meghan Markles familie opstod især op til brylluppet, hvor hendes familiemedlemmer nærmest stod i kø for at lave skandaler og fortælle dårlige historier om hende.

Det resulterede også i, at Meghan Markles mor Doria Ragland deltog i brylluppet som det eneste familiemedlem.

Det havde ellers længe været ventet, at Meghan Markles far ville føre hende op ad kirkegulvet.

Men en række begivenheder op til brylluppet spændte ben for den plan. En uges tid før brylluppet blev det meddelt, at hendes far ikke kunne deltage grundet et hjerteanfald, som resulterede i en hospitalsindlæggelse.

Kort tid efter kom det så frem, at Thomas Markle havde fået lavet en række falske paparazzibilleder, som viste, hvordan han forberedte sig til datterens store dag med blandt andet at få taget mål til en habit.

Meghan og Harry blev forældre til prins Archie i begyndelsen af maj. Men den lille prins' morfar har endnu ikke set sit barnebarn. Foto: Dominic Lipinski Vis mere Meghan og Harry blev forældre til prins Archie i begyndelsen af maj. Men den lille prins' morfar har endnu ikke set sit barnebarn. Foto: Dominic Lipinski

Men få dage efter var den gal igen, da det igen blev meddelt, at Thomas Markle ikke kunne deltage grundet et for dårligt helbred.

Det hele blev så rodet en affære, at det først dagen før brylluppet blev fastslået af det britiske kongehus, at det ville blive prins Harrys far, prins Charles, der ville føre sin kommende svigerdatter op til alteret.

Thomas Markle fortæller i interviewet med Daily Mail, at han fortryder, at han fik taget de falske paparazzi-billeder:

»Det var en kæmpe fejl. Jeg ville gerne offentligt undskylde til den royale familie, men Meghan og Harry bad mig om lade være,« siger han.

Ifølge Thomas Markle fik han heller ikke noget svar, da han kort inden brylluppet sendte en sms til Meghan og Harry og fortalte, at han havde fået et hjerteanfald og lå på hospitalet.

Thomas Markle, der for mange år siden blev skilt fra Meghan Markles mor, er blevet kritiseret fra andre sider, at han heller ikke ser sine andre børnebørn fra sin anden datter og søn.

Til det svarer han, at det skyldes, at de britiske kritikere ikke forstår, hvor store afstande, der kan være mellem amerikanske familier.

Thomas Markle holder sig dog heller ikke tilbage fra at kritisere sin datter i interviewet. For eksempel fortæller han, at det bestemt ikke var korrekt, da Meghan Markle i en tale fortalte, at hun havde betalt en del af sit ophold på universitetet.

»Jeg er ked af det, men det er fuldstændig usandt. Jeg betalte hver en øre af hendes skolepenge, og jeg har bankudskrifter, der kan bevidne det.«

Thomas Markle tilføjer også, at han er træt af den anspændte situation mellem ham selv og sin celebre datter og svigersøn, men at han ikke har tænkt sig at ’holde kæft indtil hele sandheden er kommet ud’.

Interviewet med Thomas Markle kommer på et ret uheldigt tidpunkt for det kongelige par. Meghan og Harry har de seneste uger været voldsomt kritiseret for at være ligeglade med miljøet blandt andet grundet de mange rejser med privatfly, som de foretager.