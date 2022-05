Forholdet mellem Meghan Markle og hendes far, Thomas Markle, er iskoldt.

Men hvis hertuginden af Sussex alligevel beslutter sig for, at hun vil se sin far, bliver det på hospitalet.

TMZ beretter nemlig, at 77-årige Thomas Markle mandag aften blev indlagt med det, der mistænkes at være et hjerteslag.

Omkring klokken 21.30 lokal tid i Californien blev han hastet på hospitalet.

Ifølge TMZ kunne han ikke snakke og måtte derfor skrive sine symptomer ned, så ambulanceredderne kunne hjælpe ham.

»Min far er ved at komme sig på hospitalet,« lyder det fra Thomas Markles anden datter, Samantha Markle, til Daily Mail.

Hun er Meghan Markles halvsøster.

»Vi beder om ro for familiens skyld og for hans helbred. Han har brug for fred og ro. Det er en farce, hvor meget han er blevet tortureret og har været nødt til at gå igennem de seneste år på grund af min søster. Det er utilgiveligt.«

Thomas Markle deltog ikke i hertuginde Meghan og prins Harrys bryllup i 2018, fordi han havde hjerteproblemer.

Han har flere gange udtalt sig ganske kritisk om sin datter i medierne og ment, at hun skader det britiske kongehus. Han har også tidligere lækket et privat brev, som Meghan Markle sendte til ham.