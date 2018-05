Mange har gættet på, om Meghan Markles far kommer til at føre den kommende brud ned ad kirkegulvet, når hun lørdag skal giftes med den britiske prins Harry. Men nu lyder det, at han har fået et hjerteanfald og slet ikke kommer til at deltage i årets bryllup.

Det skriver flere medier blandt andre TMZ og Daily Mail.

Der har været masser af drama i Meghan Markles familie, siden nyheden om forlovelsen mellem hende og prins Harry kom ud.



Blandt andet fordi flere af familiemedlemmerne ikke er inviteret til det kongelige bryllup, heriblandt Meghan Markles søskende.



Det har dog været planen, at Meghan Markles mor og far var blandt de inviterede. Men nu ser det ud til, at det kun kommer til at være den ene af brudens forældre, der vil sidde på kirkebænkene i St. George’s Chapel, hvor brylluppet skal afholdes, den 19. maj.

Hjerteanfald og falske billeder

Det amerikanske medie TMZ skriver mandag aften, at Meghan Markles far Thomas Markle ikke rejser den lange vej til England for at være med til årets begivenhed.



Ifølge mediet sker det efter, Thomas Markle fik et hjerteanfald for seks dage siden. Han er dog kommet hjem fra hospitalet, men har alligevel besluttet sig for at blive hjemme.



Det skyldes også, at det søndag kom frem, at han havde fået fabrikeret falske paparazzibilleder af sig selv forud for hans deltagelse i det royale bryllup.

Vil ikke gøre Meghan pinlig

Til mediet har faderen udtalt, at han på uægte vis lod sig fotografere af nogle paparazzier, som betalte ham for billederne.

Ifølge TMZ forklarede Thomas Markle dog, at han ikke fik et særlig stort beløb for billederne, og at det ikke var for pengenes skyld, han gjorde det.

Grunden skal vise sig at være en noget mere forfængelig en. Angiveligt mener han nemlig, at der er blevet taget nogle knap så flatterende billeder af ham på gaden blandt andet, hvor han går med en øl i hånden og ser sjusket ud, som medierne har bragt i forbindelse med dækningen af det kongelige bryllup.



Mediet skriver, at han nu fortryder de falske paparazzibilleder og ikke ønsker at sætte sin datter eller den royale familie i forlegenhed og derfor ikke dukker op til brylluppet.