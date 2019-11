Kontakten mellem Meghan Markle og hendes familie i USA er blevet mindre og mindre, siden hun giftede sig med prins Harry og fik den royale titel hertuginde af Sussex.

Nu er det efterhånden så længe siden, de har talt sammen eller set hinanden, at de amerikanske familiemedlemmer er bange for, at de aldrig får glæden af Meghan Markles selskab under en Thanksgiving-middag igen.

Det afslører hendes onkel, Joseph Johnson, i et interview med Dailymail, hvor han også deler minder fra tidligere Thanksgiving-middage, som Meghan Markle har fejret med sin mors side af familien.

»Jeg ville gerne. Vi ville gerne, men jeg tror ikke, at situationen hun er i med den royale familie. At protokol og sådan noget...,« siger hertugindens 70-årige onkel, som er bror til hendes mor, Joseph Johnson og tilføjer:

Det er første gang, at det royale par skal fejre jul som forældre. Den 6.maj blev de forældre til sønnen Archie.

»Jeg tror ikke, det kommer til at ske igen. Ikke medmindre hun virkelig melder sig på banen og ønsker, at vi er der. Det ville være rart.«

Joseph Johnson husker sin niece som den sødeste mest behagelige lille pige - en fryd at være sammen med, og fortæller, han er glad for minderne fra højtider, de har delt sammen i fortiden.

Han fortæller dog også, at det er længe siden, han og hans familie har set både hertuginden og hendes mor Doria Ragland.

Faktisk har Meghan Markle angiveligt ikke set nogen af sine familiemedlemmer - udover sin mor - siden hun begyndte at date Prins Harry.

Det rygtes, at hertugen og hertuginden af Sussex skal fejre familie med Doria Ragland.

Hvor Prins Harry og Meghan Markle planlægger at holde Thanksgiving i år, har det britiske kongehus ikke meldt ud. Oprindeligt lød rygterne, at de skulle fejre højtiden i USA, men det royale par har angiveligt ændret mening.

Kilder tæt på hertuginden fortæller Daily Mail, at hun overvejer at flyve sin mor til Frogmore Cottage i Windsor, så hun kan fejre Thanksgiving sammen med hende, Prins Harry og lille prins Archie.

Den lille royale familie skal også fejre jul sammen med Doria Ragland i stedet for i Sandringham, hvor de har været de sidste to år, og hvor dronning Elizabeth også altid fejrer jul.

Det har Buckingham Palace bekræftet og bekræftet, at beslutningen er taget med dronningens velsignelse.