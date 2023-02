Lyt til artiklen

Der kan meget vel være endnu et større familiedrama under opsejling for prins Harry og hertuginde Meghan.

En dommer har tirsdag eftermiddag besluttet, at hertugparret kan blive indkaldt som vidner i den retssag, Meghans halvsøster, Samantha Markle, har startet mod dem.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt BBC, The Independent og CNN efter, at det britiske nyhedsbureau PA Media har skaffet retsdokumenterne.

Hertugparret er af 58-årige Samantha Markle blevet sagsøgt for bagvaskelse og injurier fremsat i såvel interviewet med Oprah Winfrey som i bogen 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Royal Family'.

Det opsigtsvækkende interview med tv-værten Oprah Winfrey fra 2021 danner nu rammen for et søgsmål mod Hertuginde Meghan.

Prins Harry og hertuginde Meghan har de seneste måneder været et stort samtaleemne med både en Netflix-dokumentar og prins Harrys bog 'Reserven'.

Samantha Markle indgav sit søgsmål i marts 2022 – hvor hun hævdede, at interviewet med den ikoniske tv-vært havde udsat hende for ydmygelse og skam, skriver BBC.

Ifølge retsdokumenterne søger Hertuginde Meghans halvsøster 75.000 dollar – svarende til omkring 500.000 danske kroner – i erstatning og ønsker en retssag ved en jury.

Hertuginde Meghan indgav en anmodning om at stoppe hertugparrets vidnesbyrd i retssagen – den blev afvist tirsdag og er nu årsagen til, at prins Harry og hertuginde Meghan kan indkaldes som vidner.

Ifølge retsdokumenterne vil sagen senest til sommer komme for retten, skriver The Independent.