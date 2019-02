Tidligere har traditionen heddet, at royale drenge i det britiske kongehus går på den prestigefyldte privatskole Eton College.

Men nu svirrer rygterne om, at Meghan Markle og Prins Harry ikke nødvendigvis har i sinde at følge disse planer.

Den britiske avis The Sunday Times skriver, at parrets kommende barn muligvis skal gå på den amerikanske privatskole ACS Egham International School i Surrey uden for London.

Det fortæller avisens kilder tæt på kongehuset.

Prins Harry og hertuginde Meghan bliver forældre for første gang til foråret. Nu siger kilder, at de overvejer, at sende deres kommende barn på en amerikansk skole i stedet for en britisk. Her ses parret til en gallapremiere i London den 12. februar i år. Foto: HEATHCLIFF O'MALLEY/Ritzau Scanpix Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan bliver forældre for første gang til foråret. Nu siger kilder, at de overvejer, at sende deres kommende barn på en amerikansk skole i stedet for en britisk. Her ses parret til en gallapremiere i London den 12. februar i år. Foto: HEATHCLIFF O'MALLEY/Ritzau Scanpix

Skolen underviser elever fra alderen to til 18 år i et amerikansk pensum og er bare én ud af fire internationale skoler af samme ejere.

Ydermere ligger skolen i Egham ved siden af parken Windsor Great Park, som er tæt på parrets kommende hjem Frogmore House i Windsor lidt vest for London.

Men hvorfor skal Meghan og Harrys første barn gå på en amerikansk skole, når de nu bor i England? Ifølge kilderne, ønsker parret en mere forskelligartet form for uddannelse til deres barn.

Derudover forlyder det, at Meghan Markle gerne vil have, at den kommende prins eller prinsesse kender sine amerikanske rødder.

Både prins Harry og hans storebror prins William har gået på Eton College - en kostskole kun for drenge.

Men heller ikke prins William og hertuginde Kates ældste søn prins George på fem år begyndte på den historierige kostskole, da han i efteråret havde sin første skoledag.

Prins George startede derimod på Thomas’ London Day School, som også er en privatskole - dog en britisk institution.

Ifølge The Sunday Times' kilder, skulle modedesigneren Misha Nonoo, som angiveligt introducerede Harry og Meghan for hinanden i sin tid selv have studeret på en af ACS Egham International Schools søsterskoler i Cobham.

Det vides ikke, hvornår Meghan Markle præcis har termin, men hertuginden er efterhånden ved at blive stor. Her ses Meghan Markle ved et prisuddeling den 7. februar. Det britiske kongehus har tidligere meldt ud, at parrets fødste barn ventes i foråret 2019. Foto: POOL/Ritzau Scanpix Vis mere Det vides ikke, hvornår Meghan Markle præcis har termin, men hertuginden er efterhånden ved at blive stor. Her ses Meghan Markle ved et prisuddeling den 7. februar. Det britiske kongehus har tidligere meldt ud, at parrets fødste barn ventes i foråret 2019. Foto: POOL/Ritzau Scanpix

Meghan Markle er født og opvokset i Los Angeles, hvor hun gik på pigeskolen Immaculate Heart High School.

Den royale familie har endnu ikke kommenteret sagen. Så vi må bare vente og se, hvad der sker, når parrets første barn kommer til verden dette forår.