»Enhver antydning om andet er falsk og rent ud sagt latterligt.«

Så kontant lyder meldingen i en udtalelse udsendt af Meghan Markle, når det kommer til nogle forlydender i den britiske presse om, hvorfor hun ikke dukker op til kroningen af hendes svigerfar, kong Charles.

Det skriver The Independent og Harper's Bazaar.

Det hele bunder i en artikel, som The Telegraph bragte fredag under overskriften: 'Eksklusivt: Meghan skrev til kongen på grund af bekymringer om racisme'.

Hertuginde Meghan ses her med sin mand, prins Harry, i juni sidste år. Foto: MATT DUNHAM Vis mere Hertuginde Meghan ses her med sin mand, prins Harry, i juni sidste år. Foto: MATT DUNHAM

I artiklen lyder det – fra anonyme kilder – at Meghan Markle, der har titlen hertuginden af Sussex, i et brev til Charles skal have udtrykt sine bekymringer over 'ubevidst bias' i den kongelige familie.

Korrespondancen skal have fundet sted i kølvandet på det opsigtsvækkende interview, som Meghan Markle og hendes mand, prins Harry, gav til tv-værten Oprah Winfrey tilbage i 2021, hvor hertuginden hævdede, at et medlem af den kongelige familie havde spekuleret i farven på hendes ufødte søns hud.

Til The Telegraph fortæller en kilde, at Meghan Markle – angiveligt – føler, at hun ikke modtog et 'tilfredsstillende svar' på de bekymringer, hun luftede i brevet – og i artiklen fremlægges det som om, at det er en af faktorerne bag, at hun ikke deltager i kroningen af Charles den 6. maj.

Men det afviser hertuginden nu på det kraftigste i en udtalelse.

Den britiske konge, Charles, ses her stå foran hertuginde Meghan og prins Harry under begravelsen af dronning Elizabeth i september sidste år. Foto: Martin Meissner Vis mere Den britiske konge, Charles, ses her stå foran hertuginde Meghan og prins Harry under begravelsen af dronning Elizabeth i september sidste år. Foto: Martin Meissner

»Hertuginden af Sussex lever sit liv i nuet og tænker ikke på en korrespondance fra for to år siden i forbindelse med samtaler fra fire år siden,« lyder det ifølge Harper's Bazaar fra hertugindens repræsentant i en erklæring:

»Enhver antydning om andet er falsk og rent ud sagt latterligt.«

I udtalelsen kommer Meghan Markle også med en opfordring til pressen:

»Vi opfordrer tabloidmedier og forskellige kongelige korrespondenter til at stoppe det udmattende cirkus, som de alene skaber.«

Efter flere måneders spekulationer kom det i forrige uge frem, at prins Harry vil deltage i sin faders kroning, mens Meghan Markle bliver hjemme i Los Angeles, hvor parret bor med deres børn, sønnen Archie og datteren Lilibet.

Harry og Meghan trak sig i 2020 som fremtrædende medlemmer af kongehuset, og siden har de i forskellige interviews udtalt sig kritisk om livet i den royale familie og den behandling, som de – ifølge deres forklaring – har fået.

Siden har der været meldinger om splittelse og strid i kongehuset, hvor forholdet mellem prins Harry og store dele af familien skal være blevet køligt.

Der har derfor været spekuleret i, om hertuginde Meghan har valgt at holde sig væk på grund af problemerne.

På Twitter har den royale korrespondent og forfatter Omid Scobie dog skrevet, at årsagen til hendes fravær formentlig skyldes noget helt andet:

»Jeg forstår, at Archies fjerde fødselsdag (også den 6. maj) spillede en faktor i parrets beslutning,« skrev han den 12. april med henvisning til parrets søn, hvis fødselsdag falder sammen med kroningen:

»Forvent, at det bliver en ret hurtig tur til Storbritannien for prins Harry, som kun skal deltage i kroningsceremonien i Westminster Abbey.«

