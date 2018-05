Øverst ses en række af de største brylluper i det britiske kongehus de sidste 100 år.

Meghan Markle har kysset et par frøer, inden hun mødte sin prins. Én er dem er skuespiller, rapper og pornostjerne, Simon Rex.

Det skriver britiske The Sun.

Familiefejder, skilsmisse og en spirende karriere i Hollywood.

At, Meghan Markle har en noget utraditionel og farverig fortid, er efterhånden veldokumenteret, men her blot en uge før hendes forestående bryllup med Prins Harry, indhenter den kommende hertugindes fortid hende igen.

Søndag kom det nemlig frem, at hun kortvarigt har datet Simon Rex, der blandt andet kan skrive skuespiller, komiker, rapper, model og pornostjerne på CVet.

Et opslag delt af Silly Goose (@simonrex415) den 13. Apr, 2018 kl. 9.10 PDT

Den i dag 43-årige Simon Rex inviterede Meghan Markle på en date i den spæde start af hendes karriere, efter de i 2004 mødte hinanden under indspilningerne til en amerikansk TV-serie ved navn Cuts.

De to var på én date på en restaurant i Beverly Hills.

»Meghan virkede velopdragen og dannet. Hun var ikke en 'bad girl'. Hun var lidt firkantet. Det er sikkert derfor, det ikke klikkede mellem os. Jeg er lidt mere upoleret. Da jeg inviterede hende ud igen, fik jeg en fornemmelse af, at hun ikke var interesseret,« siger han til The Sun.

For meget hvidløg

Efter daten forsøgte Simon Rex at kysse sin smukke kollega, men han havde spist nudler med hvidløg til middagen, og det faldt tydeligvis ikke i Meghan Markles smag.

Ifølge ham, trak hun sig nemlig væk og sagde noget i retningen af: 'Pueha. Hvidløg'.

Et opslag delt af Silly Goose (@simonrex415) den 11. Jan, 2018 kl. 3.15 PST

Om Meghan Markle kender til hans frække porno-fortid, ved den 43-årige 'badboy' ikke, men han mener, at det kan være grunden til, at hun takkede nej til at gå ud med ham igen.

»Det er muligt, at hun fandt ud af det efterfølgende. Der er så mange spørgsmål. Jeg ved ikke, hvorfor vi aldrig tog på en anden date, men jeg giver hvidløgs-nudlerne skylden. Den dag i dag er det en stående joke - lad vær med at bestille nudler med hvidløg. Det ødelagde mine chancer.«