Efter blot fire måneder som royal har Meghan Markle allerede holdt flere solo-taler og italesat feministiske emner, alt imens hun er gravid med hendes første barn.

Prins Harry og Meghan Markle har lige afsluttet deres første store, royale tur udenfor England, og hertuginden af Sussex har ikke lagt skjul på, hvad hun brænder for.

I tre store taler har hun vist, at hun brænder for alt fra uddannelse til udsatte kvinder til miljøet, men også at hun er en fremragende taler, som ved hvordan en tale skal skrives og leveres, skriver Daily Mail.

Endnu et statement kan findes i hendes valg af tøj, hvor hendes jeans er fra Outland Denim, som hjælper, oplærer og ansætter kvinder, der har været ofre for menneskehandel, og hendes sneakers er fra det bæredygtige brand Veja.

Meghan og Harry i New Zealand den 31. oktober. Foto: POOL

Meghans svigerinde, Kate Middleton, ventede næsten halvandet år, før hun holdte sin første tale på udenlandsk grund, og derfor bliver Meghan også rost for at være handlekraftig, modig og autentisk.

Ekspert i offentlige taler, Robin Kermode, fremhæver hertugindens passion, autenticitet og afslappethed i hendes taler - evner, som mange direktører kun kan drømme om.

Selvom Kate har været royal i over syv år, indtager hun stadig sjældent talerstolen, hvorimod Meghan ofte kaster sig ud i at italesætte de emner, der står hende nært. På bare fem dage holdt hun fire taler på parrets store tur.

Hendes tre store taler omhandlede kvinders uddannelse i udviklingslandene, en tale til årets unge bidrager til bevarelsen af særligt udsatte områder og hjælp til udsendte og hjemvendte tropper.

»Ikke alene er talen skrevet på en måde, der straks forbinder hende med publikum, hendes levering tager det til et andet niveau« siger Robin Kermode.

»Hendes kropssprog, øjenkontakt og tempo er fremragende, hvilket giver hende en naturlig gravitas uden formalitet. Fremragende,« siger hun.

Hun har et åbent kropssprog, afslappede skuldre og og en perfekt holdning. Hun bærer sig frem som en rigtig professionel og virker både oprigtig og autentisk i sin fremførelse.

Markle har også vist sig i både tøj og sko fra brands og designere, der er kendt for bæredygtighed, med blandt andet verdens mest politiske korrekt sko og tøj lavet under sloganet mindre-er-mere.