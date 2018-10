Hertuginden alle taler om, Meghan Markle, offentliggjorde forleden, at hun er gravid i fjerde måned. Det har nu resulteret i flere aflyste arrangementer.

Meghan Markle har nemlig brug for hvile på grund af graviditeten. Også selvom hun i øjeblikket er på den officielle rundtur i Australien med prins Harry.

Parret, der blev gift i maj, er nemlig på en 16 dages lang rundrejse til Australien, New Zealand, Fiji og Kongeriget Tonga med intet mindre end 76 arrangementer i kalenderen.

Men med prins Harrys opbakning besluttede hertuginden, efter fem dages program, at aflyse flere arrangementer, skriver BBC.

Derfor måtte prins Harry selv uddele medaljer til 'Invictus Games'-deltagere i Sydney i Australien.

»Efter et travlt program har hertugen og hertuginden valgt at afkorte hertugindens program en smule de næste par dage forud for den sidste del af turen,« har en talsmand fra Kensington Palace udtalt til BBC.

Udover sportseventet, hvor prins Harry måtte tage afsted alene, har Meghan Markle også valgt at aflyse sin deltagelse ved forskellige arrangementer på Fraser Island.

Der er dog ingen grund til alvorlig bekymring, da hertuginden efterfølgende - veloplagt - har deltaget i flere arrangementer efter aflysningerne.

Meghan Markle er 37 år og venter i øjeblikket sit første barn med prins Harry. De blev gift 19. maj i år og hendes titel er nu 'hertuginde af Sussex'.

Tidligere har Meghan Markle været gift med skuespiller og producer Trevor Engelson.

Meghan Markle var, før brylluppet med prins Harry, i forvejen en kendt skuespillerinde. Hun har haft en stor rolle i den populære tv-serie 'Suits'.

På grund af hendes nye titel er hun dog blevet nødt til at blive udskrevet fra serien.