Meghan Markle kommer til at undvære sin far ved sin side, når hun lørdag skal giftes med prins Harry. Men til gengæld kan hun glæde sig over folkets fulde støtte. Sådan lyder meldingen fra de royale fans i den lille by Windsor vest for London.

»Kom og køb et royalt halstørklæde med Meghan og Harry,« lyder det igen og igen fra en gadesælger på et hjørne kun få hundrede meter fra det gamle slot Windsor, der på lørdag skal danne rammen om det royale bryllup. En dag, som englænderne med spænding har ventet på siden den 27. november, hvor det blev annonceret, at prins Harry var blevet forlovet med den amerikanske skuespillerinde Meghan Markle.

Ikke langt fra gadesælgeren er en souvenirkiosk, hvor alt fra kopper og t-shirts til forklæder, tallerkener og magneter bærer billeder af det kommende brudepar. Bryllupsfeberen har i flere dage raset i Windsor, hvor gaderne er pyntet med flag, og hvor de mest hardcore fans allerede har sovet i flere dage bag afspærringer for at sikre sig de bedste pladser til lørdag.

Torsdag kom der dog skår i bryllupsglæden, da den kommende brud i en officiel meddelelse oplyste, at hendes far, Thomas Markle, ikke vil kunne deltage i brylluppet og føre hende op ad kirkegulvet som planlagt.

BT er taget til London for at tage pulsen på bryllupsfeberen.

Og det har bestemt ikke vakt begejstring hos den royale superfan, Donna Werner. Den 66-årige kvinde har taget hele vejen fra Connecticut på USA's østkyst for at stå i Windsors gader og overvære det royale bryllup.

»Jeg synes, det stinker. Det er meget oprivende,« fortæller hun til BTs udsendte reportere.

»Jeg håber, hendes far virkelig har fået et hjerteanfald, og at det ikke bare er en undskyldning for at skamme sig over noget, han har gjort. For helt ærligt, din datter bliver gift, alle ser på hende, det er den mest specielle dag i hendes liv, og du kan ikke være der for at følge hende op ad kirkegulvet, Jeg synes, det er ulækkert. Helt ærligt,« lyder det videre fra amerikaneren, der har camperet foran slottet i flere dage.

Selv om hun ikke kender så meget til Meghan Markle endnu, er hun ikke i tvivl om, at den 36-årige kvinde er god for den tre år yngre britiske prins.

Selv om hun ikke kender så meget til Meghan Markle endnu, er hun ikke i tvivl om, at den 36-årige kvinde er god for den tre år yngre britiske prins.

»Jeg tror, han endelig har fundet sig selv og en kvinde, der kan lide ham for den, han er. De virker meget ligesindede,« siger hun.

Samme melding lyder fra flere andre royale tilhængere, der alle også er enige om, at det er synd for Meghan Markle, at hun må undvære sin far.

Edwina Wilkae, der er på ferie fra New Zealand, er også taget forbi Windsor.Hvad tænker du om, at Meghans far ikke kommer til hendes bryllup?»Jeg synes, det er meget synd for Meghan, at hendes far ikke kan komme. Han er en meget privat mand, så jeg forstår det. Men jeg synes ikke, der skal bringes mere om, hvad han siger, eller hvad søsteren siger. Det er Meghan og Harrys dag.«

Den kommende brud har i en pressemeddelelse udsendt af kongehuset selv oplyst, at hun er ked af beslutningen, men at hun håber, at han kan få plads til at tænke på sit helbred.

Det vides endnu ikke, hvem der skal føre Meghan Markle op ad kirkegulvet i stedet for hendes far.

Joseph Afrani. Har boet i London i 23 år, men kommer oprindeligt fra Ghana:Hvad synes du om de problemer, som Meghans familie har skabt?»Alle har problemer. Jeg ser ikke dette som problemer, for det er en lille verden. Det er ikke et stort problem«.

Den 86-årige brite, Doreen Wales, er dog ikke tvivl om, hvem der vil være det bedste valg:

»Jeg ved ikke, om hendes mor fører hende op ad kirkegulvet, men det håber jeg, hun gør. Hun ser meget rar ud,« siger den ældre kvinde, der har fulgt kongehuset og især 92-årige dronning Elizabeth, siden hun selv var en lille pige.

»Jeg var i London, da kongen døde og hun blev dronning,« mindes hun.'

Hvis det ender med at blive Meghan Markles mor, der fører datteren op ad gulvet i St. Georges kapel på slottet i Windsor, så vil det blive endnu et traditionsbrud ved det i forvejen kontroversielle bryllup. Meghan Markle er nemlig både fraskilt og katolik, hvilket tidligere ikke har været velset for en royal, britisk brud. Det har historiker og kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen tidligere fortalt til BT:

Doreen Wales, 86 år. Fra Middlesex i England.Hvad synes du om problemerne med Meghans familie?»Alle familier har deres problemer, jeg har egentlig ikke nogen mening om det. Jeg tror, at medierne gør mere ud af det. Jeg ved ikke, om hendes mor fører hende op ad kirkegulvet, men det håber jeg, hun gør. Hun ser meget rar ud.«

»Hvis moderen skal føre hende op, vil det blive en meget utraditionel løsning. En anden mulighed er, at man finder en anden mandlig slægtning eller ven af familien. Men det er jo klart et brud på traditionen, da man plejer at have brudens far til at indtage den rolle. Det er jo en mærkelig situation for kongehuset, der virkelig skal tænke hurtigt og strategisk for, hvad der er klogest at gøre i denne situation, så det ikke bliver alt for specielt og alt for pinligt.«