Den royale krig mellem Meghan og Harry og det britiske kongehus har nået nye højder, efter at nye afslørende klip fra det kommende interview med Oprah er blevet afsløret.

I klippene kalder Meghan blandt andet kongefamilien for 'firmaet' og antyder, at kongehuset spreder løgne om parret.

På spørgsmålet om, hvordan Meghan vil have det med, at kongehuset hører hendes version af sandheden i interviewet, svarer hertuginden overraskende:

»Vi ved ikke, hvordan de ville kunne forvente, at vi efter al den tid stadig ville være tavse, hvis 'firmaet' (kongehuset, red.) spiller en aktiv rolle i at opretholde løgne om os.«

Meghan nåede kun at være medlem af det britiske kongehus i 20 måneder. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Meghan nåede kun at være medlem af det britiske kongehus i 20 måneder. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Hertuginden tilføjer efterfølgende:

»Og hvis det indebærer risikoen for at miste ting, så er der meget, der allerede er gået tabt.«

Klippene er en del af det opsigtsvækkende interview med den tidligere amerikanske talkshowvært Oprah Winfrey, som Harry og Meghan har lavet, og som bliver vist i USA søndag, og i Storbritannien mandag.

Interviewet har allerede sendt chokbølger gennem kongehuset, da man frygter, hvad Harry og Meghan vil sige og afsløre.

»Oprah er ikke en kritisk journalist, men hun er fandens dygtig til at få folk til at åbne op. Og det, jeg tror, at man frygter fra kongehusets side, er, at der kommer nogle sandheder på bordet, som kan være ødelæggende for brandet,« har B.T.s udenrigskorrespondent Jakob Illeborg forklaret tidligere.

Sagens udvikling bliver ikke mindre bekymrende af, at der – mens man venter på interviewet – nærmest er udbrudt krig mellem hertugparret og kongehuset,

Onsdag kom det frem – gennem en mail lækket til The Times – at flere ansatte ved kongehuset har beskyldt Meghan for at have mobbet dem. Meghan afviste dog beskyldningerne:

»Hertuginden er ked af det seneste angreb på sin person. Særligt, fordi hun selv har været offer for mobning og er dybt engageret i at støtte dem, der har oplevet smerte og traumer,« lød det fra Meghans talsperson onsdag.

Balladen kan ødelægge forholdet mellem prins Harry og hans farmor, dronning Elizabeth. Foto: POOL Vis mere Balladen kan ødelægge forholdet mellem prins Harry og hans farmor, dronning Elizabeth. Foto: POOL

Her fremgik det også, at hertuginden så beskyldningerne som »en smædekampagne baseret på misvisende, skadende og fejlagtig information«, lød det fra talspersonen i en artikel i The Times.

Kongehuset svarede dog igen ved efterfølgende at annoncere, at man vil undersøge sagen, hvilket er et tegn på, at man tager sagen alvorligt

Ifølge den royale kommentator Richard Kay, der skriver for Daily Mail, er det aldrig tidligere sket, at det britiske kongehus har holdt et medlem ansvarlig efter den slags anklager.

»Dets (kongehusets, red.) træk viser et seriøst stød mod hertugindens omhyggeligt skabte status af offer,« skriver kommentatoren.

Og netop sidstnævnte er værd at bide mærke i. For ifølge britiske medier kan det være et tegn på, at dronning Elizabeth efterhånden er blevet ret træt af sit yndlingsbarns – prins Harrys – ageren. Ifølge de royale eksperter har hun ellers forsøgt at være meget forstående og imødekommende over for prinsens ønsker, men det seneste stunt med interviewet og anklagerne kan blive den berømte dråbe, der får bægeret til at flyde over:

»Det viser, at dronningens dybe reserve af tålmodighed med hendes barnebarn Harry har nået et vendepunkt,« skriver Richard Kay.

Tålmodighed eller ej, så kan man i hvert fald udlede, at det sidste punktum næppe er sat i denne sag.