Hertuginde Meghan følte sig meget alene i det britiske kongehus i de knap to år, hvor hun nåede at være fuldgyldigt medlem.

Det har hertuginden flere gange fortalt. Ifølge det britiske medie Daily Mail fik Meghan dog tilbudt hjælp fra flere kanter, men afviste.

Det var især den hårde kritik, som Meghan fik i medierne, som hun tilsyneladende var ked af at takle alene.

Det fortalte hun allerede i den dokumentar fra ITV, som blev lavet i 2019, hvor den nu tidligere royale hertuginde svarede på spørgsmålet, om hvorvidt hun var ok med den hårde kritik.

»Ikke mange folk har spurgt mig, om jeg er ok«, svarede hun.

Ifølge Daily Mail fik Meghan dog allerede tilbudt hjælp fra sin kommende svigermor, hetruginden af Cornwall, inden brylluppet.

Heruginden af Cornwall bar tidligere det borgerlige navn Camilla Parker-Bowles og er kendt for at have været prins Charles elskerinde, mens han var gift med prinsesse Diana. Og netop derfor har hertuginde Camilla god erfaring med kritik i medierne. Især i tiden efter prinsesse Dianas død fik hun en hård medfart.

Derfor inviterede hun Meghan på frokost kort inden brylluppet med prins Harry i 2018 for at fortælle, hvordan hun havde håndteret presset fra medierne.

An employee holds a copy of 'Finding Freedom', an unofficial biography on Prince Harry and Meghan Markle, the Duke and Duchess of Sussex, at a Waterstones bookshop in London, Britain August 12, 2020. REUTERS/Toby Melville Foto: TOBY MELVILLE Vis mere An employee holds a copy of 'Finding Freedom', an unofficial biography on Prince Harry and Meghan Markle, the Duke and Duchess of Sussex, at a Waterstones bookshop in London, Britain August 12, 2020. REUTERS/Toby Melville Foto: TOBY MELVILLE

Ifølge Daily Mail rådgav hun angiveligt sin kommende svigerdatter om, at hun bare skulle ‘ride stormen’ af og fokusere på det positive.

»Hun var meget følsom overfor Meghan og gav hende sin støtte og rådgav hende til at ride stormen af, da den ville passere på et tidspunkt - men i sidste ende, så lyttede Meghan ikke,« fortæller en ven, der er anonym, til mediet.

Angiveligt skulle hertuginde Camilla på samme måde have rådgivet Kate Middleton, før hun i 2011 blev gift med prins William.

Hertuginde Meghan har også beklaget sig over, at hendes svigerinde, hertuginde Kate, ikke hjalp hende nok, men ifølge Daily Mail skulle Kate også have tilbudt sin hjælp til den amerikanske skuespillerinde.

Prins Harry og hertuginde Meghan forlod rollerne som kongelige i foråret. De har siden slået sig ned i USA med deres lille søn Archie.

De har dog senest skabt en del debat grundet bogen 'Finding Freedom', som netop er udkommet. I bogen er en del kontroversielle historier om parrets liv bag de britiske slottes tykke murer.

Angiveligt er der flere historier om den modstand, som hertuginde Meghan mødte i den kongelige familie.

'Finding Freedom' er skrevet af de to royale reportere Omid Scobie og Carolyn Durand, som angiveligt har talt med 100 forskellige kilder for at stykke parrets fortælling sammen. Prins Harry og hertuginde Meghan benægter, at de skulle have givet interview til bogen.