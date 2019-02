Hertuginde Meghan truer stor britisk avis med søgsmål, efter de tidligere på måneden offentliggjorde et privat brev, hun har skrevet til sin far.

At få udbasuneret sine inderste tanker og følelser på forsiden af 'The Mail on Sunday', står tydeligvis ikke øverst på Hertuginde Meghans ønskeliste.

Ikke desto mindre, var det præcis, hvad der skete i midten af februar, hvor avisen valgte at offentliggøre et privat brev skrevet af hertuginden til sin far.

Derfor truer hun nu, ifølge The Guardian, den britiske avis for brud på ophavsret.

Meghans privatliv er ikke kun præget af drama, hertuginden er nemlig højgravid og sat til at føde i april.

»Man har ophavsret på et brev, præcis som man har på et litterært værk. Så snart man laver et værk med ophavsret, ejer man ophavsretten indtil den automatisk udløber. Dette giver forfatteren ret til at forhindre, at andre kopier eller offentliggør hele eller dele af værket,« forklarer Alex Newman, som er ekspert i intellektuel ejendomsret, til mediet.

Repræsentanter fra det britiske kongehus har været i kontakt med 'The Mail on Sunday', efter de offentliggjorde brevet til faderen, hvori Hertuginde Meghan blandt andet beskriver, hvordan han har 'knust hendes hjerte i en million stykker' ved at optræde i og give interviews til diverse medier.

Hvordan 'the Mail on Sunday' forholder sig til truslerne om søgsmål er uklart, idet hverken mediet eller Kensington Palace har ønsket at kommentere sagen.

Brevet ligger dog fortsat tilgængeligt på nettet.

Hertuginde Meghan har et meget kompliceret forhold til sin fars side familie.

Det var Hertuginde Meghans far, Thomas Markle, der valgte at dele det fem siders lange forsoningsbrev, hans datter havde forfattet til ham - og kun ham - med resten af verden.

De to har et kompliceret forhold, som ved flere lejligheder er blevet beskrevet i pressen.

Alligevel tyder det på, at Thomas Markle fortryder beslutningen om at dele brevet.

»Jeg elsker min datter rigtig højt. Jeg er meget ked af det,« siger han i en video, som er blevet publiceret af engelske The Sun i forbindelse med sagen.