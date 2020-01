Hun er blevet gift. Hun er blevet hertuginde. Hun er blevet mor.

De seneste to år er Meghan Markle gået fra at være en halvkendt amerikanske hollywood-skuespillerinde til at være medlem af den britiske kongefamilie og en af verdens mest fotograferede kvinder.

Men i al den tid har hertuginden af Sussex stort set ingen kontakt haft med hverken sin far og sine to halvsøskende.

Ifølge halvsøsteren Samantha Markle har Meghan slet ikke talt med sin far siden de tumultariske dage før det storslåede bryllup, hvor den 75-årige Thomas Markle i sidste øjeblik meldte afbud.

Meghan Markles familie bliver ved med at spøge, selv om hun har gjort, hvad hun kunne for at slå hånden af dem. (Arkivfoto) Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Meghan Markles familie bliver ved med at spøge, selv om hun har gjort, hvad hun kunne for at slå hånden af dem. (Arkivfoto) Foto: TOBY MELVILLE

Det var ellers meningen, at han skulle have ført sin datter til alters, men få dage før aflyste han som bekendt med henvisning til sit dårlige helbred: Et hjerteanfald forhindrede ham i at rejse den lange vej over Atlanten for at deltage i brylluppet.

Kritiske røster mente dog snarere, at det var den megen negative omtale af faderen i diverse medier, der gav ham kolde fødder.

Nu fortæller søsteren i et interview med avisen Daily Star, at der stadig ikke er kontakt mellem far og datter - på trods af, at den forhenværende lysmand nu har fået et kongeligt barnebarn.

Samantha Markle er rasende på sin nu royale søster og hævder i interviewet, at faderen slet ikke blev inviteret til brylluppet.

epa07555748 The Duke and Duchess of Sussex with their baby son, who was born on Monday morning, during a photocall in St George's Hall at Windsor Castle in Winsdor, Britain, 08 May 2019. EPA/Domic Lipinski / PA EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: Dominic Lipinski Vis mere epa07555748 The Duke and Duchess of Sussex with their baby son, who was born on Monday morning, during a photocall in St George's Hall at Windsor Castle in Winsdor, Britain, 08 May 2019. EPA/Domic Lipinski / PA EDITORIAL USE ONLY/NO SALES Foto: Dominic Lipinski

Selv har Thomas Markle tidligere fortalt, at han aldrig modtog en fysisk invitation.

»Det, hun har gjort mod Markle-navnet, er rædselsfuldt,« lyder det fra den vrede søster.

Hun hævder, at Meghan i virkeligheden var for flov over faderen til at lade ham føre sig op.

Hjerteanfaldene var ifølge Samantha Markle noget PR-folkene ved hoffet brugte som en undskyldning for, at faderen ikke kunne komme til festen.

FILE PHOTO: Britain's Prince Harry and his wife Meghan wave as they ride a horse-drawn carriage after their wedding ceremony at St George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, Britain, May 19, 2018. REUTERS/Damir Sagolj/File Photo Foto: Damir Sagolj Vis mere FILE PHOTO: Britain's Prince Harry and his wife Meghan wave as they ride a horse-drawn carriage after their wedding ceremony at St George's Chapel in Windsor Castle in Windsor, Britain, May 19, 2018. REUTERS/Damir Sagolj/File Photo Foto: Damir Sagolj

»I stedet for at gøre det rette og forsøge at hjælpe ham - hun kunne have givet ham en kørestol, hun kunne have hjulpet ham med alting, og hun burde have været stolt over at have ham der - i stedet fandt hun på en undskyldning om, at der var en fotoskandale«, siger Samantha Markle, som også forklarer, at den paparazzi-sag, der kort før brylluppet dukkede op på et yderst uheldigt tidspunkt, også blev fordrejet af hoffets PR-folk.

Samantha Markle langer ud efter søsteren for at svigte deres far gennem ikke bare et - men hele to hjerteanfald.

»Hun ignorerede ham under det, og hun ignorerede ham ved højtider, og hun ignorerer ham stadig.«

»Hun burde skamme sig.«