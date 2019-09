Efter fire måneders barsel er hertuginde Meghan Markle tilbage i jobbet som hertuginde.

Hendes første officielle dag i arbejdstøjet bliver torsdag, hvor hun vil lancere sin helt egen nye linje af netop klassisk arbejdstøj til kvinder, som hun har designet med veninden Misha Nonoo.

Selvom hertuginden har vist sig offentligt ved flere lejligheder, siden hun blev mor til Archie i maj, så er det første gang, det ikke bare - på papiret i hvert fald - er som privatperson.

Hun og gemalen prins Harry blev forældre til deres første barn, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, 6. maj.

Hertuginde Meghan Markle har dog ikke helt kunnet holde sig fra arbejdsmails og møder under sin barsel.

I september-udgaven af modemagasinet Vogue var hun således gæsteredaktør og skrev i den forbindelse om sin kommende tøjkollektion.

Overskuddet fra salget vil gå til organisationen Smart Works, der hjælper kvinder i job med coaching såvel som passende påklædning til jobsamtalen, skriver People.

»Når du går ind i et Smart Works-lager, vil du blive mødt med stativer med tøj og et udvalg af tasker og sko. Nogle gange kan det dog være et potpourri af størrelser og farver, der ikke passer sammen og sjældent de passende stilarter eller størrelser,« skrev hun ifølge People i det britiske Vogue.