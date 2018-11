Meghan Markle har efterhånden vist, at hun formår at gøre indtryk, og nu kommer det også frem, at hun insisterer på at skrive sine egne taler og bruger lang tid på forberede dem.

Denne uge kom det frem, at hertuginden af Sussex står op kl. fem hver morgen og arbejder passioneret på sine projekter, skriver Daily Mirror.

Hun er blevet rost for at fremme sine feministiske værdier og puste nyt liv i det britiske kongehus, og viser sig så også at være en fremragende taleskriver.

Hun har fået meget anerkendelse for de to store taler, hun gav på hendes og prins Harrys tur til Australien, New Zealand, Fiji og Tong. Og det var før, at nogen vidste, at hun selv havde skrevet dem.

I en ABC-dokumentar om Meghan Markles nye liv lagde ABC News' royale redaktør, Omid Scobie, mærke til, at hun havde håndskrevne noter med sig.

Han spurgte en af paladsets tjenestepiger, om hertuginden selv havde skrevet talen, da dette er usædvanligt for kongelige, der normalt har folk til at hjælpe med den slags.

Hun svarede, at Markle selv havde skrevet det hele, og at hun havde været oppe i flere dage for at skrive det.

Meghan Markle er ikke kun en god tekstforfatter, men er også en foregangskvinde i det engelske monarki, da hendes taler ofte fokuserer på kvinders rettigheder.

»Det er bestemt ikke noget, dronningen gør, og Kate Middleton gør heller ikke. Meghan er den feministiske prinsesse fra vores drømme,« siger Michelle Ruiz fra magasinet Vanity Fair, i dokumentaren.

Meghan Markle holdt også en tale til de studerende på University of South Pacific i Suva, hovedstaden i Fiji, om betydningen af uddannelse for kvinders selvstændighed.

Hun talte også i Government House i Wellington i anledning af 125-året for kvinders valgret i New Zealand.

Før hun blev en del af den royale familie, havde hun holdt tale til en FN-konference om ligestilling mellem kønnene tilbage i 2015, men brugte ellers sine talegaver som skuespiller i blandt andet tv-serien 'Suits'.