Prins Harry og hertuginde Meghans søn, Archie, har ikke fået titlen som prins på grund af hans hudfarve.

Det påstår Meghan i det yderst omtalte interview med Oprah Winfrey, som blev sendt i amerikansk tv natten til mandag dansk tid.

I interviewet siger hertuginden direkte, at det britiske kongehus før fødslen var bekymret for farven på parrets barn, og at det var derfor, at han ikke fik titlen som prins. Det skriver Page Six.

»I månederne, jeg var gravid, havde vi samtalen om, at han ikke kunne få titlen, og der blev også delt bekymringer om, hvor mørk hans hud måtte være, når han blev født,« siger Meghan.

Arkivfoto fra 2019 af prins Harry og Meghan med deres dengang nyfødte søn, Archie. Foto: DOMINIC LIPINSKI Vis mere Arkivfoto fra 2019 af prins Harry og Meghan med deres dengang nyfødte søn, Archie. Foto: DOMINIC LIPINSKI

Da Oprah i interviewet spørger ind til, hvem der fremførte bekymringerne, nægter Meghan at svare.

Parrets førstefødte, Archie Mountbatten-Windsor, blev født 6. maj 2019.

Meghan, hvis mor er sort, og far er hvid, er i øjeblikket gravid med sit og prins Harrys andet barn.

Et barn, som hun i interviewet med Oprah afslører, er en pige.

Prins Harry og Meghan under interviewet med Oprah. Foto: HARPO PRODUCTIONS Vis mere Prins Harry og Meghan under interviewet med Oprah. Foto: HARPO PRODUCTIONS

Det er dog ikke første gang siden Archies fødsel, at hertuginden er gravid.

Allerede et år efter sønnens fødsel ventede hun sig igen i sommeren 2020.

Ulykkeligvis mistede hun barnet.

Oprah Winfreys interview med hertugparret af Sussex har premiere på dansk tv mandag aften klokken 21.