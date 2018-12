Hertuginden af Sussex, Meghan, har vakt opsigt til ‘British Fashion Awards’.

For det første var det en overraskelse, at hun deltog - og endda holdt en tale - da det ikke var offentligt kendt at hun ville gøre det, og for det andet brød hun royal etikette.

37-årige Meghan mødte op til modeshowet i en smuk sort kjole, som viste hendes gravide mave frem, og holdt en tale for Waight Keller, kvinden der designede hertugindens brudekjole, skriver Daily Mail.

Meghan fortalte i talen, hvor vigtig og personlig mode kan være. Mens hun holdt talen, havde hun hele tiden hænderne på maven - men det var hendes negle, der især stjal opmærksomheden.

Meghan til British Fashion Awards. Foto: Jeff Spicer/BFC Vis mere Meghan til British Fashion Awards. Foto: Jeff Spicer/BFC

Meghan havde nemlig en mørk nuance af neglelak på. Og det er bestemt ikke kutyme. Faktisk har den britiske dronning Elizabeth II udtalt, at hun finder mørk neglelak vulgær, og hun har selv gået i den samme nuance af rosa i over 30 år.

Derfor er det også meget sjældent, at andre royale familiemedlemmer har noget som helst andet på end forskellige neutrale rosa-nuancer på neglene, og hvis de endelig har, så er farverne altid lyse og diskrete, skriver Mirror.

Men altså ikke på den nyslåede hertuginde, som i maj blev gift med prins Harry.

Dog er det første gang, at Meghan er set med en mørk neglelak, siden hun blev forlovet med prins Harry.

Både under selve forlovelsen med de tilhørende billeder af ringen på fingeren og da Harry gav Meghan vielsesringen på i maj, havde hun lyse, manicurerede negle.

Det er ikke første gang, Meghan vækker opsigt ved at bryde med royal etikette.

Faktisk har hun gjort det gang på gang, blandt andet ved at hun forud for sin forlovelse er dukket op med hullede bukser til en sportskamp med prins Harry. Den nyslåede hertugindes familie har i den grad også sørget for postyr i medierne ved gentagne gange at komme med personlige angreb mod Meghan Markle - både før og efter brylluppet.

Men heller ikke de ting virker til at have haft konsekvenser for det kommende ægtepar.