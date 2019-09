Under sit og husbondens besøg i Sydafrika aflagde hertuginde Meghan i al hemmelighed et mindesmærke for en dræbt sydafrikansk kvinde et visit.

Drabet på 19-årige Uyinene Mrwetyana har rystet Sydafrika. Og den britiske hertuginde.

Det skriver CNN, og på hertugparrets officielle Instagram-profil bliver besøget bekræftet.

‘Simi kunye kulesisimo - Vi står sammen i denne tid,’ står der indledende i opslaget.

Ordene, som først er skrevet på det lokale sprog xhosa, er de samme som dem, der står på det bånd, hertuginden bandt ved mindesmærket tidligere på ugen.

Den 19-årige studerende blev voldtaget og dræbt i august, da hun besøgte et postkontor.

Forud for retssagen i november er mange detaljer om drabet fortsat ukendte for offentligheden.

Kendt er det dog, at en 42-årig ansat ved postkontoret har tilstået, at han først voldtog den unge kvinde og siden dræbte hende. Fordi hun skreg. Efterfølgende skilte han sig af med liget.

Prins Harry og hertuginde Meghan er i disse dage på en ti dage lang rundrejse i Sydafrika. Også sønne Archie er med på turen. Foto: HENK KRUGER Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan er i disse dage på en ti dage lang rundrejse i Sydafrika. Også sønne Archie er med på turen. Foto: HENK KRUGER

Drabet på Uyinene Mrwetyana har skærpet befolkningens fokus på netop kvindedrab. Et problem, der de seneste år kun har været stigende.

I 2018 blev knap 3000 kvinder dræbt i landet. Det svarer til én kvinde hver tredje time.

En rystende virkelighed, der har gjort indtryk på den britiske hertuginde.

‘At besøge stedet for denne tragiske død og anerkende Uyinene og alle kvinder og piger, der er blevet udsat for kønsbaseret vold - særligt i Sydafrika, men også i resten af verden - var personligt vigtigt for hertuginden’, lyder det i førnævnte Instagram-opslag.