I en dybblå, glitrende pallietkjole med slids stjal Meghan, hertuginde af Sussex, fokus under et velgørenhedsarrangement i denne uge.

Men kjolen kunne godt lede ens opmærksomhed væk fra, hvad der i virkeligheden var interessant: Hendes armbånd.

Det var under velgørenhedsarrangementet onsdag aften, at glimmerkjolen, men også den snart højgravide mave, distraherede blikket fra netop armbåndet.

Armbåndet har været prinsesse Dianas, da hun levede. Det vil sige, at det er Meghans svigermors, som hun aldrig kommer til at kende.

Meghan bar armbåndet på sit højre håndled, og det er i guld med to sorte sten i en åben slutning.

Det er langt fra første gang, at Meghan hylder sin mands afdøde mor.

Meghans forlovelsesring er lavet af to sten fra prinsesse Dianas smykkesamling.

På selve bryllupsdagen, der fandt sted den 19. maj, prydede en marineblå ring Meghans finger. Også denne har tilhørt prinsesse Diana.

Det særlige armbånd må være blevet en fast del af Meghans smykkesamling. Det er nemlig ikke første gang, hun er blevet fotograferet med det på.

Da hun var i Australien med prins Harry, bar hun det nemlig også.

Hele prinsesse Dianas smykkesamling har hendes sønner prins Harry og prins William arvet.

I april kommer endnu en arving højst sandsynligt til verdenen, når prins Harry og hertuginde Meghan bliver forældre for første gang.