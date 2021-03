»Jeg havde ikke lyst til at leve.«

Sådan lyder den brutale sandhed fra hertuginde Meghan, der sammen med sin ægtemand, prins Harry, er blevet interviewet for første gang siden deres brud med det britiske kongehus.

Interviewet blev sendt i amerikansk tv natten til mandag dansk tid, og her afslørede Meghan over for tv-værten Oprah Winfrey, at hun et år efter brylluppet i 2018 overvejede at slå sig selv ihjel. Det skriver New York Times.

»Jeg var flov over at indrømme det over for Harry. Men jeg vidste, at hvis jeg ikke fortalte ham det, så ville jeg gøre det. Jeg havde ikke lyst til at leve,« siger hun.

Arkivfoto af prins Harry og Meghan. Foto: HANNAH MCKAY

Den 39-årige hertuginde fortæller også, at det især var den negative dækning i pressen, der pressede hende ud i selvmordstanker.

Hun påstår endvidere, at hun forsøgte at søge professionel hjælp gennem kongehuset og den royale familie, men at hun blev afvist med beskeden om, at det 'ikke ville være godt for institutionen'.

Meghan mindes i interviewet, at hun i 2018 deltog i en begivenhed i Royal Albert Hall, selvom prins Harry frarådede hende det, fordi hun var bange for, hvad hun ville gøre ved sig selv, hvis hun blev efterladt alene.

Hertuginden fortæller også, at hun følte sig fanget og spærret inde på Kensington Palace, fordi hun fik frataget sine nøgler, pas og kørekort, da hun blev et medlem af den royale familie.

Prins Harry og Meghan under interviewet med Oprah. Foto: HARPO PRODUCTIONS

»Det var ikke som om, jeg bare lige kunne ringe efter en Uber, hvis jeg ville forlade paladset,« siger hun til Oprah Winfrey i interviewet, der bliver vist i dansk tv mandag aften.

Meghan og prins Harry trådte tilbage fra deres kongelige pligter sidste år og bor nu i Californien.

Hertuginden er gravid med parrets andet barn.

Et barn, som de i interviewet med Oprah afslørede, bliver en pige.