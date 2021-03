Engelske prins Archie skal have en lillesøster.

Det afslører Meghan, hertuginden af Sussex, natten til mandag dansk tid under det meget ventede og yderst omtalte interview med Oprah Winfrey. Det skriver Page Six.

Ved interviewets start reagerer Oprah Winfrey chokeret over størrelsen på Meghans babybule og udbryder:

»Wow, du skal virkelig have en baby. Det er mere end en bule,« hvortil Meghan svarer:



»Det ved jeg.«

Prins Harry og Meghan under interviewet med Oprah. Foto: HARPO PRODUCTIONS

Da Oprah Winfrey herefter spørger hertuginden, om hun og prins Harry kender kønnet på deres kommende baby, svarer Meghan, at det gør de, og at hun vil afsløre kønnet, ligeså snart prins Harry kommer.

Da prins Harry kommer, afslører parret, at de skal have en pige.

Det var i sidste måned, at hertugparret af Sussex afslørede, at de venter barn nummer to.

Det gjorde de på sociale medier, hvor deres talsperson delte et billede af Harry og en tydeligt gravid Meghan:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Misan Harriman (@misanharriman)

Parrets førstefødte, Archie Mountbatten-Windsor, blev født 6. maj 2019. Men det er ikke første gang siden Archies fødsel, at hertuginden er gravid.

Allerede et år efter prinsens fødsel ventede hun sig igen i sommeren 2020.

Ulykkeligvis mistede hun barnet. Et forløb, hun overraskede alle med at skrive åbenhjertigt om i New York Times i november.

Hertuginden beskrev blandt andet, hvordan hun en juli-morgen var ved at skifte ble på sin søn, da hun fik smerter, der var så voldsomme, at hun faldt om på gulvet.

Senere på hospitalet måtte lægerne fortælle Harry og Meghan, at hertuginden havde haft en spontan abort.