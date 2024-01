Mange ting ændrer sig, når kronprins Frederik overtager tronen fra dronning Margrethe.

For når Kronprinsen i stedet bliver Kongen, så er det langt fra den eneste sproglige ændring, som befolkningen i Dronningeriget Danmark skal vænne sig til.

Det gælder eksempelvis, at 'den kongelige familie' igen på korrekt vis med kong Frederik i spidsen kan kaldes 'kongefamilien'.

»Efter 52 år med en dronning, og i de fleste år en prins eller en prinsgemal, så har man for at undgå misforståelser valgt den anden formulering med 'den kongelige familie',« forklarer kongehusekspert og historiker Sebastian Olden-Jørgensen.

»Det hele har noget at gøre med at være sprogligt utvetydig fra kongehusets side. Der er 'kongefamilien' jo bare det almindelige udtryk, som flest kender, og nu vender vi igen tilbage til det mest ligefremme.«

Kongerige eller dronningerige?

Men det er ikke kun omtalen af den kongelige familie, der ændrer sig med tronskiftet.

Faktisk ændrer den formelle beskrivelse af hele vores land sig også.

»Vi bliver også et kongerige igen, i stedet for et dronningerige,« pointerer kongehusekspert, arkivar, forfatter og historiker Emma Påske.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik blev hyldet af folkemasserne som kommende kongepar, da de ankom til nytårstaffel på Amalienborg Slot 1. januar.

Dronningerige er dog ikke en betegnelse, som er specielt udbredt, selvom det ville være den mest korrekte beskrivelse af kongeriget Danmark – som heller ikke ville være forkert.

»Dronningerige er blevet brugt før, men det er nok ikke lige så brugt som kongerige, fordi vi ikke har haft noget fortilfælde for det. Derimod har vi været vant til at sige kongerige i al tiden før dronning Margrethe,« forklarer Emma Påske.

For dronning Margrethe er landets første kvindelige regent, efter tronfølgeloven blev ændret i 1953, således at Dronningen som kvindelig førstefødte endte med at kunne overtage tronen 14. januar 1972.

Kongehuset står udenfor almindelig ligestilling

Med dronning Margrethe og hendes ægtemand prins Henrik kom derfor også udtrykket 'regentpar' fremfor det sædvanlige 'kongepar'.

»Udtrykket 'regentpar' er udløst af, at regenten har været en Dronning, og selvom det ikke er voldsomt usædvanligt internationalt set, så har man rent sprogligt ønsket at være klar i mælet,« forklarer Sebastian Olden-Jørgensen.

14. januar 2024 vil kronprins Frederik, prins Christian og dronning Margrethe deltage i et møde i Statsrådet på Christiansborg Slot. Her vil Dronningen underskrive sin abdikation, og herfra bliver Frederik konge, mens Christian bliver kronprins.

Hvilket udtryk, der så kommer til at sætte sig fast hos danskerne, når kronprins Frederik og kronprinsesse Mary bliver konge og dronning af Danmark, vil tiden vise.

»Man kan sige både regentpar og kongepar, men regentpar er mest naturligt, fordi regenten både kan være en mand og en kvinde, og det er et ord, vi også har brugt tidligere, som indkapsler den, der regerer,« lyder det fra Emma Påske.

Både dronning Margrethe og statsminister Mette Frederiksen har dog allerede omtalt kronprins Frederik og kronprinsesse Mary som 'det nye kongepar'.

»Ligestilling er oppe i vor tid, men mon ikke Kongehuset på dette som så mange andre områder får lov til at være undtagelsen,« fastslår Sebastian Olden-Jørgensen.

»Prins Henrik forsøgte også at gøre sit krav om at blive tituleret som konge til et ligestillingsspørgsmål, men det var der ingen, der fandt særligt overbevisende. Disse ligestillingsbetragtninger er almindelige borgerlige rettigheder, og der er kongehuset bare underlagt en naturlig konservatisme.«

